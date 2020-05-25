Tüketici elektroniği sektörüne adeta çıkarma yapan Realme, yeni akıllı televizyonunu duyurdu. İki farklı boyut seçeneğine sahip olan televizyonlar, uygun fiyatları ile tercih sebebi olabilirler.

Bugün düzenlediği bir etkinlikle yeni kablosuz kulaklıkları, yeni akıllı telefonu ve ilk akıllı saatini duyuran Realme, şimdi de akıllı televizyonunu duyurdu. Şirketin "Smart TV" olarak isimlendirdiği yeni televizyonu teknik özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dilerseniz hemen, Realme'nin yeni televizyonunun neler sunduğuna yakından bakalım.

Realme'nin yeni televizyonları iki farklı büyüklük seçeneğine sahip. Bunlardan bir tanesi 32 inç büyüklüğündeki HD Ready, diğeri ise 43 inç büyüklüğünde ve FHD olarak karşımıza çıkıyor. Her iki varyant da 8.7 milimetrelik kalınlığı ile dikkatleri üzerine çekerken, "Chroma Boost Picture" motoruna sahipler. Ayrıca Realme'nin yeni televizyon modelleri, sahip olduğu çerçevesiz tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Karşınızda Realme Smart TV

Realme'nin yeni televizyonu Netflix, YouTube ve Amazon'un Prime Video gibi uygulamalar ile birlikte geliyor. Android TV 9.0 işletim sistemi ile çalışan televizyon, Google Play Store aracılığıyla daha fazla uygulamanın kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca bu akıllı televizyon, Google Asistan desteğine de sahip. Bu akıllı televizyona sahip olan tüketiciler, bir televizyondan ziyade devasa büyüklükteki bir tablet kullanıyormuş gibi hissedebilirler.

Realme Smart TV teknik özellikleri

Ekran: 43 inç büyüklüğünde FHD ya da 32 inç büyüklüğünde HD Ready (1.366 x 768 piksel), 178 derece görüş açısı

43 inç büyüklüğünde FHD ya da 32 inç büyüklüğünde HD Ready (1.366 x 768 piksel), 178 derece görüş açısı İşlemci: 8 çekirdekli, MediaTek

8 çekirdekli, MediaTek RAM: 1 GB

1 GB Depolama Alanı: 8 GB

8 GB Görüntüleme Modları: Standart, parlak, spor, film, oyun ve enerji tasarrufu

Standart, parlak, spor, film, oyun ve enerji tasarrufu Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, SPDIF, DVB-T2, Ethernet, H.264, H.263, MPEG1/2/4

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, SPDIF, DVB-T2, Ethernet, H.264, H.263, MPEG1/2/4 Ses Çıkışı: 2 x 12 watt hoparlör + 2 x tiz hoparlörü, Dolby Audio MS12B desteği

Realme Smart TV fiyatı

Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre yeni televizyonlar 2 Haziran itibarıyla tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Bu televizyonların fiyatları ise şu şekilde olacak;