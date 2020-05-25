Çinli teknoloji üreticisi Realme, yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklar, "Buds Q" ve "Buds Air Neo" olarak isimlendiriliyor ve birbirine yakın özellikler sunuyor.

2018 yılında Oppo genel başkan yardımcısı tarafından bağımsız bir şirket olarak kurulan Realme, son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi haline geldi. Şirket, özellikle kullanıcıların hizmetine sunduğu akıllı telefonlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken ülkemizde de tüketiciler tarafından takip edilen bir marka haline geldi.

Bugün düzenlediği bir etkinlikle oyun odaklı yeni telefonu X50 Pro Player Edition'ı duyuran Realme, ayrıca yeni kablosuz kulaklıkları "Buds Q" ve "Buds Air Neo"yu da tanıttı. Realme'nin yeni kablosuz kulaklıklarının her ikisi de birbirinden uygun fiyat etiketlerine sahip.

Karşınızda Realme Buds Q

Realme'nin Buds Q, IP4X sertifikası ile belirli bir seviyeye kadar suya karşı dayanıklılık sunarken, sadece 3.6 gram ağırlığıyla da takdir topluyor. Bu ağırlık, şarj kutusu ile de birleştiğinde ise ortaya 35.3 gram gibi bir ağırlık çıkıyor. 10 milimetre sürücülere sahip olan kulaklık, 30 watt hızlı şarj desteği ile de dikkat çekiyor.

Realme'nin yeni kulaklıkları kutusuyla birlikte kullanıldığında 20 saate kadar kullanım imkanı veriyor. Ayrıca tüm bu özellikleriyle birlikte Çinli tüketicilerin bugün itibarıyla satın alabildikleri kablosuz kulaklıklar, 20 dolar (yaklaşık 135 TL + vergiler) gibi hemen herkes için uygun denebilecek bir fiyat etiketine sahip. Ayrıca cihaz, lansman özel kampanyasında daha da indirimli bir şekilde satın alınabiliyor.

Realme Buds Air Neo

Buds Air Neo'nun genel tasarımına baktığımızda, Apple'ın AirPods modellerine olan benzerlik dikkatlerden kaçmıyor. Aynı etkinlikte duyurulan Buds Q'ya oranda daha büyük sürücülere sahip olan kulaklık, 13 milimetrelik sürücüleriyle biraz daha iyi bir deneyim sunuyor. Gürültü engelleme özelliğinin bulunmadığı kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip ve toplamda 17 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Realme Buds Air Neo da tıpkı Buds Q gibi bugün itibarıyla satın alınabiliyor. Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu kablosuz kulaklıklara sahip olmak isteyen tüketiciler sadece 35 dolar (yaklaşık 240 TL + vergiler) ödeme yapacaklar. Realme'nin yeni kablosuz kulaklıklarının hangi ülke pazarlarına gireceği şu an için bilinmiyor.