Realme Q3 Pro Special Edition ve GT Neo Flash Edition Duyuru

Realme, özel bir tasarıma sahip olan iki yeni akıllı telefonu Q3 Pro Special Edition ve GT Neo Flash Edition'ı duyurdu. Her iki akıllı telefon da kullanıcılara üst seviye özellikler ve nispeten uygun bir fiyat sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, orta ile üst segment arasında yer alan en yeni akıllı telefonu Realme Q3 Pro Special Edition'ı duyurdu. Ayrıca "sportif" bir akıllı telefon isteyenler için Realme GT Neo Flash Edition da duyuruldu.

Günümüzde duyurulan çoğu akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımına sahip olan Q3 Pro Special Edition, 6,43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 768G işlemcisinden güç alan Realme Q3 Pro Special Edition, 8 GB RAM'e ek olarak 128 GB depolama alanı sunuyor. 4.500 mAh kapasiteli orta büyüklükte bir batarya ile gelen akıllı telefon, 50W hızlı şarj desteği sayesinde "şarj" konusunu sorun olmaktan çıkarıyor.

Arka tarafta 64 MP çözünürlüklü bir ana kameranın yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameraya sahip olan akıllı telefon, ekrandaki kamera deliğinde ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Realme Q3 Pro Special Edition özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 768G GPU: Adreno 620

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: Boyut: 6,43 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400 × 1080 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: AMOLED

Arka Kamera: Ana Kamera: 64 MP, f/1,8 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,3 Makro Kamera: 2 MP Ön Kamera: 32 MP, f/2,5

Batarya: Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 50W

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: Realme UI 2.0



Mart ayında duyurulan Realme GT Neo'nun daha yüksek hızlı şarj kapasitesine ve daha sportif tasarıma sahip versiyonu olarak karşımıza çıkan Realme GT Neo Flash Edition, 35 dakikada 0'dan yüzde 100'e şarj olma imkanı sunuyor. Ayrıca cihazın sarı renkli deri tasarımı, oldukça şık bir görünüm oluşturmuş durumda. Bunun dışında geri kalan tüm özellikler orijinal GT Neo ile aynı.

Realme GT Neo Flash Edition özellikleri

Ekran: 6.43 inç, FHD+, Süper AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

RAM: 6GB, 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.500 mAh (65 watt hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı Realme UI 2.0

Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS, USB Type-C, NFC

Realme'nin Q3 Pro Special Edition ve GT Neo Flash Edition için açıklamış olduğu fiyatlar şu şekilde: