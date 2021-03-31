Realme GT Neo Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, yeni amiral gemisi GT Neo'yu duyurdu. Heyecan verici özelliklere sahip cihaz, özelliklerine kıyasla normal sayılabilecek fiyatıyla da çok satacak gibi görünüyor. 8 Nisan'da piyasaya sürülecek Realme GT Neo'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.

Geçtiğimiz saatlerde V13 olarak isimlendirdiği, orta segment olsa da üst düzey özellikler sunan telefonunu duyuran Realme, şimdi de yeni amiral gemisi "GT Neo" ile karşımıza çıktı. Yaklaşık 1 ay önce duyurulan GT 5G'nin yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan telefon, heyecan verici özelliklere sahip.

Realme'nin yeni amiral gemisi, 6.43 inç büyüklüğünde Samsung tarafından üretilmiş FHD+ ekranla geliyor. Süper AMOLED yapıdaki bu ekran 120 Hz tazeleme oranı sunarken, DCI-P3 renk gamının da yüzde 100'ünü karşılıyor. Yüzde 91,7 ekran gövde oranı sunan telefonun 1.200 nit maksimum parlaklık değeri, bu telefondaki görüntülerin ışıl ışıl parlayacağını gözler önüne seriyor. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan telefonun delikli ekranında 16 MP çözünürlük sunan bir de ön kamera yer alıyor.

Realme GT Neo işte böyle görünüyor

MediaTek Dimensity 1200 işlemciden güç alan telefon 12 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile satın alınabiliyor. 4.500 mAh kapasiteli 50 watt hızlı şarj destekli bir bataryası bulunan Realme GT Neo'nun işletim sistemi ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 olarak karşımıza çıktı. Özel bir soğutma sistemine sahip cihaz, 15 santigrat dereceye kadar soğutulabiliyor.

Realme'nin yeni amiral gemisinde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 64 MP çözünürlük sunan ana arka kamerayı 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera ile destekleyen mühendisler, kullanıcılara gayet yeterli bir deneyim sunuyorlar. Ayrıca bu akıllı telefonda Dolby Atmos ses teknolojisi de yer alıyor.

Realme GT Neo teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç, FHD+, Süper AMOLED

6.43 inç, FHD+, Süper AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 RAM: 6GB, 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

6GB, 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (50 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (50 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı Realme UI 2.0

Android 12 tabanlı Realme UI 2.0 Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS, USB Type-C, NFC

3 farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek Realme GT Neo, 8 Nisan itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonun farklı özelliklerdeki fiyatları ise şöyle olacak;