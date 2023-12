realme, giriş - orta segment yeni telefonları V50 ile V50s'i duyurdu. Uygun fiyatlı telefonlar, alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyorlar. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri ise bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte "V50" ve "V50s" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Giriş ila orta segment arasında sıkışıp kalan akıllı telefonlar, oldukça uygun fiyatları ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyorlar. Peki bu akıllı telefonlar, hangi özelliklerle donatıldılar?

realme V50 ile V50s, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ LCD ekranlarla donatıldılar. 120 Hz tazeleme oranı sunan ekranlar, her iki modelde de 680 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyorlar. Telefonların orta üst kısmındaki delikte ise ortak olarak 8 MP çözünürlük sunan selfie kameralar bulunuyor.

Karşınızda realme V50 / V50s

realme'nin yeni akıllı telefonları, MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemciden güç alıyorlar. Bu işlemciler her iki modelde de 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildiler. Her iki model de Android 13 tabanlı realme UI 4.0 arayüzü ile çalışıyorlar ve 5.000 mAh kapasiteli bataryalarla eşleştirildiler. Telefonların hızlı şarj desteklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Telefonların arka kısmına baktığımızda ise ortak, ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. realme V50 ile realme V50s'in 13 MP çözünürlük sunan ana arka kameraları bulunuyor. İkinci kamera ise derinlik odaklı. Ekip, ikinci kameranın çözünürlük değerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Telefonlardaki kamera kurulumunun yapay zekâ desteği sunduğunu da belirtelim.

realme V50 / V50s teknik özellikleri

Ekran 6.72 inç LCD, FHD+ (2400 x 1080 piksel), 120 Hz, 680 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 13 MP + derinlik kamerası Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi Androd 13 (realme UI 4.0)

realme V50 / V50s fiyatı

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB realme V50 165 dolar 8 GB + 256 GB realme V50 195 dolar 6 GB + 128 GB realme V50s 210 dolar 8 GB + 256 GB realme V50s 250 dolar

İki farklı renk seçeneğine sahip olan telefonların Türkiye pazarına gelip gelmeyecekleri bilinmiyor.