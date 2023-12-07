Realme, yeni amiral gemisi telefonu GT5 Pro’yu tanıttı. Cihaz, çoğu konuda OnePlus 12’yle aynı olsa da el hareketleriyle kontrol edilebilme gibi ilginç özelliklere sahip.

Realme, bugün en yeni amiral gemisi telefonu GT5 Pro’yu Çin’de tanıttı. Yeni telefon, Çinli teknoloji devinin 2022 yılının başında tanıtılan GT2 Pro’dan bu yana çıkardığı ilk Pro model amiral gemisi cihaz oldu.

Realme GT5 Pro, genel anlamda birkaç gün önce tanıtılan OnePlus 12’yle benzer özellikler sunuyor. Ancak dokunmadan el hareketleriyle telefonu kontrol etme gibi ilginç özelliklere de sahip.

Karşınızda Realme GT5 Pro

Tasarım açısından arkasında dokulu yapı gibi farklılıklarla gelen telefon, 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızı sunan QHD+ AMOLED ekrana sahip. 2,160 Hz dokunma örnekleme hızı ve tıpkı OnePlus 12’deki gibi akıllı telefonlarda lider 4.500 nit parlaklığı da görüyoruz. Ekrana yerleştirilmiş parmak izi sensörünü unutmayalım.

Realme GT5 Pro, Qualcomm’un bu sene çıkardığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip telefonlardan en yenisi. Bu yonga seti, 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan UFS 4.0 depolama da mevcut.

Üçlü arka kamera kurulumuna baktığımızda 50 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Bu sensöre 3x 50 MP periskop kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bizi karşılıyor.

Realme GT5 Pro, tıpkı OnePlus 12 gibi 5.400 mAh’lik bataryaya sahip. Burada 100W’lık kablolu ve 50W’lık kablosuz şarj desteği de var. IP64 dayanıklılık derecesine sahip cihaz, kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkıyor.

Avuç ile telefonu açma ve el hareketleriyle kontrol etme özelliklerine sahip

Telefon, LG G8’i andıran bir özelliğe sahip. Telefonun önündeki sensör sayesinde avuç tabanlı bir kilit açma var. Sensör hakkında detay paylaşmayan Realme, avucun ekrana yaklaştırılarak kilidin açılıp kapanabileceğini söylüyor.

Ayrıca el hareketleri bunlarla sınırlı değil. Şirket, “yapay zekâ destekli hareket kontrol sistemi" dediği bir özellik de eklemiş. LG ve Google’da gördüklerimizi andıran bu özellik, belli hareketlerle telefonun kontrol edilmesini sağlıyor. Şirket, kontrol için 12 farklı hareket eklemiş. Yukarıdaki videodan tüm bu özelliklere göz atabilirsiniz.

Realme GT5 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 8 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5.400 mAh (100W) İşletim Sistemi Realme UI 5.0 (Android 14 tabanlı)

Realme GT5 Pro fiyatı

12 GB + 256 GB 464 dolar 16 GB + 256 GB 507 dolar 16 GB + 512 GB 550 dolar 16 GB + 1 TB 594 dolar

Çin'de satışa sunulan Realme GT5 Pro'nun küresel pazara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.