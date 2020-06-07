Realme'nin geçtiğimiz günlerde Hindistan'da piyasaya sürdüğü yeni akıllı saati Realme Watch, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü. Satışa sunulduktan sonra 2 dakika içerisinde 15.000 adet satış yakalayan şirket, konuyla ilgili ayrıntıları Twitter üzerinden duyurdu.

Realme’nin yeni çıkarttığı akıllı saat Realme Watch, cuma günü Hindistan’da resmen satışa çıkartıldı. Satışa çıkartıldığı gün şaşırtıcı rakamlara ulaşan Çinli akıllı telefon üreticisinin açıklamalarına göre Realme Watch, satışa sunulduktan sonra tam iki dakika içerisinde 15.000’den fazla saat satıldı.

Flipkart ve Realme’nin resmi internet sitesinde vergiler hariç 358 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan saat, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmüş gibi gözüküyor.

Realme, satışa sunduğu akıllı saatiyle kısa sürede oldukça iyi satış rakamları yakaladı

Realme Başkan Yardımcısı ve Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth, resmi Twitter hesabında şu cümleleri paylaştı: “Yeni bir kategori, yeni bir rekor. İlk akıllı saatimiz Realme Watch, 2 dakikadan daha az bir süre içerisinde 15.000 satarak büyük bir başarı elde etti. En popüler teknoloji öncüsü olmaya bir adam daha yaklaştık.”

Satışa sunulan akıllı saat için 1,4 inç 320x320 çözünürlüğündeki ekran, 2.5D Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 3 eksenli ivme ölçer ve bir PPG sensörü ile birlikte gelen saat, spor yaparken size iyi bir destekçi olma niteliğinde olduğunu ekleyelim. IP68 sertifikasına sahip olan ürün, toz ve suya karşı dayanıklı olmakla birlikte 20 mm’lik değiştirilebilir kayışlarla birlikte geliyor.

Android 5.0 sürümüyle piyasaya sürülen saat, 160 mAh bataryasıyla uzun bir pil ömrü sunacak gibi gözüküyor. Şirketin konu hakkındaki açıklamalarına göre Realme Watch, kalp atış hızı takibi açık olduğu sürece 7 gün kullanım süresi sunarken bu özellik devre dışı bırakıldığında kullanım süresi 9 güne kadar çıkabiliyor. Güzel bir güç tasarrufu moduyla gelen Realme Watch, özelliğin aktif edilmesiyle tek bir şarjla 20 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Henüz Hindistan’da satışa sunulan saatin önümüzdeki zamanlarda ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.