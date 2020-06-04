Realme X50t'nin teknik özelliklerine dair bazı detaylar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre X50t, Realme X50 5G ile büyük ölçüde benzer özelliklere sahip olacak ancak daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkacak.

Realme X50t'nin şirketin X50 serisine ekleyeceği bir sonraki akıllı telefon olması bekleniyor. Telefon kısa süre önce RMX2052 model numarasıyla Google Play destekli cihazlar listesinde ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntı, telefonun teknik özelliklerine dair detayları ortaya koydu.

Weibo'da akıllı telefonlara dair isabetli sızıntılar paylaşan DigitalChatStation, Realme X50t'nin işlemcisi, kameraları ve hızlı şarj desteği de dahil olmak üzere birçok özelliğini açıkladı. Gelen bilgilere bakılırsa, Realme X50t, teknik özellikleri ve tasarım açısından Realme X50 ile neredeyse aynı olacak.

Realme X50t, X50 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olacak

Öncelikle; Realme X50t'nin LCD ekrana sahip olacağı ve selfie kameralar için çift delikli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın 120 Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Akıllı telefon, Realme X50 gibi Snapdragon 765G yonga setinden güç alacak. Yani Realme X50t'nin orta-üst segmentte yer alan bir cihaz olarak geleceği söylenebilir.

Telefonun arka tarafında 48 MP ana sensöre sahip dörtlü kamera kurulumu olacak, ancak diğer sensörlerle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Realme X50t ayrıca 30 W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. Son olarak akıllı telefonun 9.3 mm kalınlığında ve 202 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor.

Realme X50t, seriye daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak gelecek

Ocak ayında tanıtılan Realme X50 5G de Snapdragon 765G yonga seti ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranla geldi, ancak arka tarafta 64 MP dörtlü kamera kurulumu yer alıyordu. Yani iki telefon arasındaki ana farkın kamera tarafında olacağı söylenebilir. Realme X50t, fiyatı düşük tutmak için 48 MP ana sensöre sahip dört kamerayla gelecek.

Realme kısa süre önce X50 serisine son olarak Realme X50m ve Realme X50 Pro Player Edition'ı eklemişti. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi bu kez daha uygun fiyatlı yeni bir modelle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.