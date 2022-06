Disney Plus'ta yayınlanacak Recep İvedik 7'den ilk görüntüler geldi. Paylaşılan görüntüler, filmin konusuyla ilgili genel bir tahmin yürütme imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu komedi filmi serilerinden Recep İvedik'in yeni filmi için harekete geçildiğinden bahsetmiştik. Yapılan açıklamalara göre film, Disney Plus üzerinden seyirci ile buluşacaktı. Şimdiyse filmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Disney Plus, Recep İvedik 7'den ilk görüntüleri resmen paylaştı.

Disney Plus'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Recep İvedik 7'nin konusu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. "Kaldığı yerden devam ediyor." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımlarda, filmin çok yakında Disney Plus üzerinden yayınlanacağı ifade edildi.

İşte Recep İvedik 7'den gelen ilk görüntüler:

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Recep İvedik'in yeni maceralarının büyük ihtimalle Ege'deki bir köyde geçeceğini görüyoruz. Bununla birlikte filme bir kadının dahil olacağını söyleyebiliriz. Görüntülerden anladığımız kadarıyla Recep İvedik ile bu kadın arasında samimi bir ilişki olacak.

Recep İvedik karakterinin yaratıcısı Şahan Gökbakar da konuyla ilgili bazı paylaşımlar yaptı ancak filmin konusu ve detayları ile ilgili bir şeyler söylemedi. Ancak bunun kısa bir süre sonra sona ermesi ve Recep İvedik 7'den yepyeni bilgiler gelmesi bekleniyor.

Filmden gelen diğer görüntüler:

