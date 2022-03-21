Şahan Gökbakar, fenomen hale gelen Recep İvedik'in yeni filmi için harekete geçtiğini duyurdu. Instagram'dan bir paylaşım yapan ünlü komedyen, filmin senaryosunu yazmaya başlamış durumda.

Gerek projeleri gerekse sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Gökbakar, paylaştığı bir video ile ikonikleşen film serisi Recep İvedik'in bir kez daha seyirci ile buluşacağını açıkladı. Proje, henüz senaryo aşamasında gibi görünüyor.

İlk kez 2008 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Recep İvedik, yıllar içerisinde bir fenomen haline geldi. Hatta vatandaşlar, Şahan Gökbakar ile Recep İvedik karakterini bir bütün haline getirdiler. Geçtiğimiz süreçte 6 farklı yapımla karşımıza çıkan Recep İvedik, önümüzdeki dönemlerde yeni bir yapımla daha beyaz perdeye gelecek gibi görünüyor.

Projenin detayları bilinmiyor

Recep İvedik, ilk 6 filmde hikayeden hikayeye atlayarak seyircilerin karşısına çıkmıştı. Bu karakteri kimi zaman Survivor yarışmasında, kimi zamansa lüks rezidanslar içerisinde gördük. Ancak serinin yedinci bölümünde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Zira Şahan Gökbakar'ın Instagram'daki paylaşımı, projeyle ilgili hiçbir detay sunmuyor.

Aslına bakacak olursak Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin geleceğini bundan birkaç yıl önce açıklamış ancak süreç içerisinde herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Gökbakar, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda Recep İvedik 7'nin Uzak Doğu'da geçebileceğini söylemişti. Bu fikrin sürdürülüp sürdürülmediği henüz bilinmiyor.

Şahan Gökbakar'ın Instagram'daki paylaşımı