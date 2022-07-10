Formula 1 sezonu tüm hızıyla devam ederken, 2022 Avusturya Grand Prix ile Red Bull kendi evinde zirvenin uzağında kaldı. Yarışta ilk sırayı Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Son yıllarda hem yarış sayısının artması, hem ülkemizde de düzenlenmesi hem de farklı platformlardan erişilebilmesi sayesinde Formula 1'in izleyici kitlesi oldukça artmış durumda. Formula 1 bu hafta sonu da Avusturya'da idi.

Sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP ile birlikte 2022 sezonunun ilk yarısı da geride kalmış oldu. Yarış her ne kadar Red Bull'un evinde yapılmış olsa da kazanan, şampiyonluk yolunda Red Bull pilotu Verstappen'in en büyük rakibi olan Leclerc oldu.

Leclerc zirveyi aldı

Yarışa sprint etabının galibi olan Verstappen ilk cepten başladı ve start anında da yerini korudu. Yarışın başında Russell ile temas eden Perez önce son sıraya düştü, daha sonra da yarış dışı kaldı. Şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynaması beklenen ve geçen yarışta kariyerinin ilk galibiyetini alan Sainz da yarışı tamamlayamayan bir diğer isim oldu.

Magnussen, Norris, Alonso, Mick Schumacher ve Zhou'nun çok yakın şekilde mücadelesiyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan yarışta pilotlara sık sık pist limitleri ile ilgili uyarılar da yapıldı. Bilindiği gibi pist limitlerini ölçerken araçların herhangi bir lastiğinin pit limitlerini belirleyen çizginin üzerinde olması yeterli oluyor. Pilotlar da bu limitleri zorladıkları için zaman zaman limitleri aşabiliyorlar.

Red Bull pilotları yarış esnasında zaman zaman aracın çekişinden ve yol tutuşundan şikayet ederken bu durum, dün sprint yarışında görmediğimiz performans farklarının ortaya çıkmasına da neden olmuş olabilir. Öte yandan hem hızlı pitler yapan, hem de güvenlik aracı periyodunda pite girmeyi göze alan Ferrari bu defa doğru kararlar vermeyi başarmış gözüktü. Yine de İtalyan ekibi de dayanıklılık sorunları yaşadı.

Yarışın sonuçları ise şöyle oldu:

Charles Leclerc

Max Verstappen (+en hızlı tur)

Lewis Hamilton

George Russell

Esteban Ocon

Mick Schumacher

Lando Norris

Kevin Magnussen

Daniel Ricciardo

Fernando Alonso

Sezonun ilk yarısının ardından pilotlar sıralaması şu şekilde:

Verstappen 208 pts

Leclerc 170 pts

Perez 151 pts

Sainz 133 pts

Russell 128 pts

Hamilton 109 pts

Norris 64 pts

Ocon 52 pts

Bottas 46 pts

Alonso 29 pts

Magnussen 22 pts

Ricciardo 17 pts

Gasly 16 pts

Vettel 15 pts

Mick Schumacher 12 pts

Tsunoda 11 pts

Zhou 5 pts

Albon 3 pts

Stroll 3 pts

Latifi 0 pts

Hulkenberg 0 pts

Takımlar sıralaması ise şöyle: