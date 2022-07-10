Son yıllarda hem yarış sayısının artması, hem ülkemizde de düzenlenmesi hem de farklı platformlardan erişilebilmesi sayesinde Formula 1'in izleyici kitlesi oldukça artmış durumda. Formula 1 bu hafta sonu da Avusturya'da idi.
Sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP ile birlikte 2022 sezonunun ilk yarısı da geride kalmış oldu. Yarış her ne kadar Red Bull'un evinde yapılmış olsa da kazanan, şampiyonluk yolunda Red Bull pilotu Verstappen'in en büyük rakibi olan Leclerc oldu.
Leclerc zirveyi aldı
Yarışa sprint etabının galibi olan Verstappen ilk cepten başladı ve start anında da yerini korudu. Yarışın başında Russell ile temas eden Perez önce son sıraya düştü, daha sonra da yarış dışı kaldı. Şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynaması beklenen ve geçen yarışta kariyerinin ilk galibiyetini alan Sainz da yarışı tamamlayamayan bir diğer isim oldu.
Magnussen, Norris, Alonso, Mick Schumacher ve Zhou'nun çok yakın şekilde mücadelesiyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan yarışta pilotlara sık sık pist limitleri ile ilgili uyarılar da yapıldı. Bilindiği gibi pist limitlerini ölçerken araçların herhangi bir lastiğinin pit limitlerini belirleyen çizginin üzerinde olması yeterli oluyor. Pilotlar da bu limitleri zorladıkları için zaman zaman limitleri aşabiliyorlar.
Red Bull pilotları yarış esnasında zaman zaman aracın çekişinden ve yol tutuşundan şikayet ederken bu durum, dün sprint yarışında görmediğimiz performans farklarının ortaya çıkmasına da neden olmuş olabilir. Öte yandan hem hızlı pitler yapan, hem de güvenlik aracı periyodunda pite girmeyi göze alan Ferrari bu defa doğru kararlar vermeyi başarmış gözüktü. Yine de İtalyan ekibi de dayanıklılık sorunları yaşadı.
Yarışın sonuçları ise şöyle oldu:
- Charles Leclerc
- Max Verstappen (+en hızlı tur)
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Esteban Ocon
- Mick Schumacher
- Lando Norris
- Kevin Magnussen
- Daniel Ricciardo
- Fernando Alonso
Sezonun ilk yarısının ardından pilotlar sıralaması şu şekilde:
- Verstappen 208 pts
- Leclerc 170 pts
- Perez 151 pts
- Sainz 133 pts
- Russell 128 pts
- Hamilton 109 pts
- Norris 64 pts
- Ocon 52 pts
- Bottas 46 pts
- Alonso 29 pts
- Magnussen 22 pts
- Ricciardo 17 pts
- Gasly 16 pts
- Vettel 15 pts
- Mick Schumacher 12 pts
- Tsunoda 11 pts
- Zhou 5 pts
- Albon 3 pts
- Stroll 3 pts
- Latifi 0 pts
- Hulkenberg 0 pts
Takımlar sıralaması ise şöyle:
- Red Bull Racing
- Ferrari
- Mercedes
- McLaren Mercedes
- Alpine Renault
- Alfa Romeo Ferrari
- Haas Ferrari
- Alphatauri Red Bull
- Aston Martin Aramco Mercedes
- Williams Mercedes