F1 Manager 2022'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

F1 severlerin ve oyun tutkunlarının uzun zamandır beklediği ve stüdyonun 2020 yılında üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurduğu F1 Manager 2022’nin ilk fragmanı yayınlandı.

Elite Dangerous, Planet Coaster ve Jurassic World Evolution gibi başarılı oyunların arkasındaki geliştirici stüdyo olan Frontier Developments, F1 severleri çok sevindirecek olan yeni oyununu duyurdu: F1 Manager 2022. Aslında stüdyo, bir F1 menajerlik oyunu üzerinde çalıştığını 2020 yılında açıklamıştı ancak o zamandan beri oyundan hiçbir haber gelmemişti diyebiliriz.

F1 Manager 2022'de, FIA Formula 1 Sürücüler Dünya Şampiyonası ve FIA Formula 1 Üreticiler Dünya Şampiyonası'nda yarışan bir F1 takımının sürücülerini ve mühendislerini yöneterek takım patronu rolünü üstleniyor olacaksınız.

Klasik menajerliğin motor sporlarının aksiyonlarıyla harmanlanmış hali

Frontier Developments'ın F1 Manager 2022 ile oyunculara farklı dinamikleri bir arada sunacağı bir oyun geliştirmiş gibi duruyor. Bir ekibi ve etrafındaki işleri yönettiğiniz, pisti düzenlediğiniz, ve benzeri şeyleri yaptığınız F1 Manager 2022, Frontier'in Jurassic World Evolution veya Planet Coaster oyunlarında da kullandığı bir model diyebiliriz. Ancak bunun yerine Frontier, F1 Manager 2022 ile sizi motor sporlarının aksiyonuna yaklaştırıyor.

Henüz kesin olarak bir çıkış tarihi açıklanmayan F1 Manager 2022’nin yalnızca bu yıl yaz aylarında PS5, Xbox Series X ve S, PS4, Xbox One ve PC için çıkacağı belirtildi. F1 Manager 2022’nin duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

F1 Manager 2022 fragmanı: