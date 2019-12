Red Dead Redemption 2 Modu, Ayıların At Sürmesini Sağlıyor

Red Dead Redemption 2 oyununda at sürmek sadece insanlara mahsus bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı ancak eklenen yeni bir mod, insanların sahip olduğu bu ayrıcalığa bir son veriyor.

Red Dead Redemption 2'nin yeni modu sayesinde oyundaki bütün yaratıklar at sürebilecek. Hatta bu durumu daha da garipleştiren bir detay var. Diğer hayvanların yanı sıra atlar bile at binebilecek.

Yeni eklenen bu mod ile gelen özelliğin oldukça sıra dışı ve doğallıktan uzak olduğu söylenebilir. Pir2’nin Horse TP modu, basacağınız bir tuş ile seçtiğiniz hayvanları bir anda at üstüne ışınlıyor. Kendilerini bir anda at sırtında bulan hayvanlar için de bu durum oldukça kafa karıştırıcı olsa gerek.

Yeni mod, ayılar ve yaban domuzları gibi büyük hayvanların bile at sürebilmesini sağlayacak:

Tabii, ayılar ve yaban domuzları gibi hayvanların at sırtında pek de asil bir görüntü sunduğu söylenemez. Daha çok “Öyle bir şey hayal et ki hem saçma hem de komik olsun” cümlesine verilen bir cevap gibi duruyor. Kuşlar gibi küçük hayvanlar ise daha inandırıcı bir görüntü çiziyor.

Tek seferde yalnızca bir hayvanı at üstüne ışınlama şansınız bulunuyor ancak işleri daha da ilginç hâle getiren bir durum söz konusu. Üstünde sürücüsü olan bir atı, başka bir atın üstüne ışınlamak istiyorsanız; hem atın sürücüsü hem de at ışınlanacak.

Red Dead Redemption 2 oyununa gelen bu yeni mod, şu anda yalnızca atlarla sınırlı. Bu durumun diğer hayvanlar için devam edeceğinin bir garantisi yok. Belki de yakın bir zamanda oyun tutkunları, büyük ayıları süren küçük ayılarla bile karşılaşabilirler. Kulağa oldukça tuhaf gelse de eklenen yeni mod, bize her şeyin mümkün olduğunu kanıtlar nitelikte.

The Outer Worlds’ün yeni DLC paketinin çıkış tarihi kesinlik kazandı:

2019 yılında oyun tutkunlarıyla buluşan ve bu yılın heyecanla beklenen oyunlarından The Outer Worlds’ün DLC paketinin 2020 yılında kullanıcıya sunulacağı kesinleşti.

Obsidian Entertainment, Fallout: New Vegas’ın ve Pillars of Eternity serilerinin yapımcı koltuğunda yer alıyordu. 2019’da ise oyun tutkunlarının karşısına yepyeni bir oyun ile çıktı. 25 Ekim 2019’da oyuncularla buluşan The Outer Worlds, en heyecan verici aksiyon oyunları arasında kendine yer bulmayı başardı.