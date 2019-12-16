2019 Yılının En İyi Uygulama ve Oyunları Açıklandı

İnsanların vazgeçilmezi hâline gelen mobil uygulama ve oyunların kullanımı, 2019 yılında büyük bir yükselişe geçti. App Annie, bu uygulamaları hasılat, indirme sayısı, yükselme hızı gibi faktörlerle sınıflandırarak yılın uygulama ve oyun enlerini listeledi. İşte 2019'a damga vuran mobil oyun ve uygulamalar.

Akıllı telefonlarda kullandığımız uygulamalar ve oyunların hayatımıza kolaylık ve eğlence kattığı kesin. Hatta kimi uygulamalar var ki sokağa çıkıp herhangi birinin telefonuna baktığınızda onlarla karşılaşmanız işten bile değil.

App Annie'nin yakın zamanda oluşturduğu listeler de aynen böyle uygulamaları ve oyunları içerisinde bulunduruyor. Uygulama ve oyun kategorilerinin enlerini gösteren listelerdeki isimlerin en az yarısını, hatta belki de hepsini duymuş olmanız muhtemel zira sizin hayatınızın bir parçası olmasalar da çevreniz için aynı şey geçerli olmayabilir.

Google Play Store'daki indirme sayısı tam 120 milyar:

2019'da dünya genelinde Google Play Store üzerinden toplamda 120 milyar uygulama indirme sayısına ulaşıldı. Bu, geçen seneye göre indirme sayısının, %5 oranında arttığı anlamına geliyor. Ayrıca bu sayı sadece ilk kez gerçekleştirilen indirme işlemlerini içeriyor, yeniden indirme işlemlerini değil.

Verilere göre uygulama içi satın alma işlemleri de geçen yıla göre büyük artış gösteriyor. %15 oranında bir artış ile bu seneki uygulama içi satın alma işlemlerinin dünya genelindeki getirisi 90 milyar dolara ulaştı. Bu artışın oyunlar dışındaki en büyük sebebi ise Netflix ve Disney+ gibi yayın hizmeti veren uygulamalardan alınan abonelikler. Tüm bu detaylardan sonra gelin yılın enlerine geçelim.

2019'un en popüler uygulamaları:

~Liste, iOS ve Google Play verileri birleştirilerek hazırlanmıştır.

Facebook'un bu başarısı öngörülebilir bulunmakla birlikte Snapchat ve TikTok'un yükselişi dikkat çekiyor. Getirdikleri yenilikçi özelliklerle bu uygulamalar, listeye girmeye hak kazandı.

2019'un en hızlı yükselen ve en çok hasılat elde eden uygulama ve oyunları:

~Liste, iOS ve Google Play verileri birleştirilerek hazırlanmıştır.

2019 yılı içerisinde indirme sayısı ve uygulama içi harcamalar alanlarında en hızlı yükselen uygulamaların çoğu, video düzenleme ve paylaşım alanında işlev gören isimler oldu. Listenin oyun kısmının büyük çoğunluğunu minimal 'hyper casual' oyunlar ve Battle Royale oyunları oluşturuyor.

2019 yılında elde edilen hasılatın 2020 yılında artış göstereceği açıklamasında bulunan App Annie yöneticisi Amir Ghodrati, "2020 yılı için gerçekten heyecanlıyız" ifadesini kullandı. Ghodrati, oyun alanında en çok gelişme gösteren türlerin hyper casual oyunlar ve Battle Royale oyunları olduğunu, uygulama alanında ise en çok kendini gösteren türlerin kısa video ve yayın uygulamaları olduğunu da açıklamalarına ekledi.