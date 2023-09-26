Reddit, kullanıcıların gerçek para kazanmalarını sağlayacak "Katkıda Bulunan Programı" sistemini başlattı. Kullanıcılar, platformda yaptıkları paylaşımlardan kazanacakları "altınları" gerçek paraya dönüştürebilecekler.

Dünyanın en büyük forum sitelerinden Reddit, kullanıcıların gerçek para kazanmalarını sağlayacak yeni bir sisteme geçiş yaptığını duyurdu. "Katkıda Bulunan Programı" olarak isimlendirilen sistem kapsamında Reddit kullanıcıları, platformda elde ettikleri "altınları", gerçek paraya dönüştürebilecekler. Evet; Reddit'te uzun süredir bulunan altın özelliği, artık bir kazanç programı dahilinde olacak.

Kullanıcılar, Reddit'te para kazanmak ve kazandırmak için altın alacaklar. Bir gönderinin hemen altında yer alacak bölümde ister 1 altın istenirse de 25 altın satın alınabilecek. 1,99 dolardan başlayan ücretler, 49 dolara kadar yükselecek. Kullanıcılar, bu altınları diğer kullanıcılara dağıtmaya başladıkları zaman da kazanç elde etme imkânı ortaya çıkacak. Daha çok altın biriktiren Reddit kullanıcısı, daha çok kazanç elde edecek.

Reddit'in altın satın alma bölümü böyle görünecek:

Reddit, kullanıcılarına her kategori için ödeme yapmayacak. Bu bağlamda; cinsellik, şiddet veya alkol kullanımı gibi kategorilerde kazanılan altınlar, gerçek paraya dönüştürülemeyecek. Reddit kullanıcısının kendi profilinde yaptığı paylaşımlar da kazanç sistemine dahil olmayacak. Reddit üzerinden para kazanmak isteyen kullanıcının tek seçeneği, Reddit'te açılmış konu başlıklarına yorum yapmak olacak.

"Katkıda bulunan" seviyesi standart olan bir kullanıcı, her altın başına 90 cent kazanç sağlayacak. En az 10 altın toplamayan bir kullanıcı, Reddit'ten ödeme alamayacak. Katkıda bulunan seviyesi "en çok katkıda bulunan" olan bir kullanıcı ise altın başına 1 dolar kazanacak.

2 Ekim Pazartesi günü itibarıyla kullanıcılara ulaşacak yeni sistemden para kazanmak isteyen kullanıcılar, ilk aşamada bazı kısıtlamalarla karşılaşacaklar. Reddit, yeni sistemin bir süre test edileceğini, bundan kaynaklı olarak da ilk aşamada sadece bazı başlıklar için kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca kazanç sistemi, şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılar için geçerli olacak. Sadece 18 yaşından büyüklerin katılabilecekleri para kazanma programı, kimlik doğrulamayı da gerektirecek.