Geçtiğimiz yıl Türklerin damga vurduğu, internet tarihinin en büyük etkinliklerinden olan Reddit Place, bugün tekrar başladı. Etkinlik, şirketin API fiyatlandırılmaları nedeniyle kullanıcılar tarafından sert eleştirilere maruz kaldığı sırada geldi.

İlki 2017’de düzenlenen, Reddit kullanıcılarının beş dakikada bir yalnızca bir pikseli ekrana koyabildiği Reddit Place’in ikincisi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. 1 Nisan’da başlayıp dört gün süren etkinlik, çok fazla ilgi toplayarak internet tarihinin en büyük olaylarından birine dönüşmüştü. 2022 yılında birçok muazzam eserin ortaya çıktığı etkinliğe Türk kullanıcılar da damgasını vurmuştu.

Bugün ise beklenen oldu ve etkinliğin bir sonraki ayağı başladı. Reddit’in bu sefer beş yıl beklememesi de dikkat çekti. Ayrıca 1 Nisan’da başlamayarak geleneğin bozulması da kullanıcıları şaşırttı. Bir Reddit çalışanı, etkinliğin normalde nisanda başlayacağını ancak ertelendiğini ifade etti.

Etkinlik, Reddit’in son zamanlardaki kararlarını eleştirmek için kullanılmaya başladı bile

Etkinliğe buraya tıklayarak r/Place üzerinden katılabilirsiniz. Kullanıcılar, daha önce de olduğu gibi belli süre aralıklarıyla dev tuvale piksel koyabilecek. Ayrıca ekrana basılı tutarak veya sağ tık ile tuvali taramak ve toplulukları keşfetmek mümkün.

Reddit Place 2023’ün başlangıcı, platformun büyük tepkiler altında olduğu bir anda geldi. Şirketin dev API fiyatlandırmaları sevilen üçüncü parti uygulamaların kapanmasına neden olmuştu. Bunun ardından ise birçok farklı subreddit’te şirkete yönelik protestolar başlamıştı.

Bu yüzden bu yılki etkinliğin şirketi protesto etmek için kullanılma ihtimali çok yüksek. Kullanıcılar, Reddit’in Place duyurusu gönderisinin altına daha şimdiden sert eleştirilerde bulunmaya başladı. Ayrıca tuvalin şu anki hâlinden şirket CEO’su Steve Huffman’a yüklenildiğini de görebiliyoruz. CEO’nun uygulamadaki isminin “spez” olduğunu belirtelim. Tüm bunlar, etkinlik boyunca şirketi eleştirmeye yönelik eserler göreceğimizin bir göstergesi.

Reddit Place 2022 sonunda ortaya çıkan eserler için;