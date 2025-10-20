Oyuncu PC'leri Gibi Sıvı Soğutma Sistemi Olan Telefon RedMagic 11 Pro+ Duyuruldu

nubia, oyuncular için tasarladığı yeni akıllı telefonu RedMagic 11 Pro+ ve RedMagic 11 Pro'yu duyurdu. Özellikle de RedMagic 11 Pro+, sahip olduğu ultra gelişmiş soğutma teknolojisiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte telefonların özellikleri ve fiyatları...

Çinli teknoloji şirketi nubia, ağzınızı açık bırakacak özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonları RedMagic 11 Pro ile RedMagic 11 Pro+'ı duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere oyuncular için tasarlanan akıllı telefonlar, en çok da üst düzey soğutma teknolojileriyle gündem olacak gibi görünüyorlar. Gelin nubia'nın yeni telefonlarına yakından bakalım.

RedMagic 11 Pro+ ile başlayalım. Bu akıllı telefonda 1.5K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.85 inç AMOLED ekran bulunuyor. 3D ultrasonik parmak izi okuyucu sensöre sahip olan telefon, 16 MP çözünürlük sunan ekran altına gömülü selfie kamera ile donatıldı. Bu da RedMagic 11 Pro+'ın yüzde 95,3 ekran gövde oranına sahip olmasını sağlıyor.

Karşınızda RedMagic 11 Pro+

nubia'nın yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 24 GB'ye kadar LPDDR5T RAM ve 1 TB'ye kadar UFS 4.1 Pro depolama alanı ile eşleştirildi. R4 isimli bir çip ile oyun performansını maksimum seviyeye taşıyan telefon, 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip 7.500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. RedMagic 11 Pro+'ın diğer özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi şeyler yer alıyor.

RedMagic 11 Pro+'ın soğutma sistemine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu akıllı telefonda aktif soğutma fanı ve sıvı metal VC bölmesi bulunuyor. Bu soğutma sistemi, gelişmiş PC'lerde kullanılan sıvı soğutma modülü ile destekleniyor. Bir titreşim motoru, soğutma sıvısını telefon içinde yayıyor.

Şimdi de kamera kurulumuna bakalım. nubia'nın yeni akıllı telefonunda 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 2 MP'lik bir makro kamera da diğer kameraları destekliyor. RedMagic 11 Pro+, firmanın Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 arayüzü ile çalışıyor ve bu arayüzdeki yapay zekâ özellikleri hem telefonun genelinde hem de kamera tarafında kullanılabiliyor.

RedMagic 11 Pro+ teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.85 inç, 1.5K, 144 Hz, 2.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12-16-24 GB (LPDDR5T) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.1 Pro) Ön Kamera 16 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.6) + 2 MP (f/2.4) Batarya 7.500 mAh (120W) İşletim Sistemi RedMagic OS 11 (Android 16)

RedMagic 11 Pro+ fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 800 dolar 16 GB + 512 GB 910 dolar 24 GB + 1 TB 1.080 dolar

RedMagic 11 Pro teknik özellikleri

Özellik Ekran 6.85 inç, 1.5K, 144 Hz, 2.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12-16 (LPDDR5T) Depolama 256-512 (UFS 4.1 Pro) Ön Kamera 16 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.6) + 2 MP (f/2.4) Batarya 8.000 mAh (80W) İşletim Sistemi RedMagic OS 11 (Android 16)

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere RedMagic 11 Pro, Pro+ modelin sadeleştirilmiş bir versiyonu.