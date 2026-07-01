RedMagic, yeni oyuncu tableti Astra 2’yi tanıttı. Oyun bilgisayarlarını aratmayan cihaz, harika özelliklere sahip.

Türkiye’de de faaliyet gösteren RedMagic, çok üst düzey özelliklere sahip oyun odaklı mobil cihazlarıyla tanıdığımız bir markaydı. Şimdi ise şirket, mobil oyun deneyimini en iyi şekilde yaşamanızı ve hatta rekabetçi olmanızı sağlayacak Astra 2 isimli tabletini tanıttı.

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RedMagic Astra 2 oyuncu tableti, bir oyunseverin ihtiyacı olan tüm özellikleri içeren, âdeta oyun bilgisayarı gibi bir cihaz. Ekranından işlemcisine kadar her bir özelliği en üst düzey oyun performansı için tasarlanmış.

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Karşınızda RedMagic Astra 2 oyuncu tableti

Çin’de lansmanı gerçekleştirilen ve global olarak da sunulacağı açıklanan Astra 2 modeli; 1504 x 2400 piksel, yani 2.4K çözünürlüğe sahip 9,06 inç bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran 185 Hz’lik yüksek yenileme hızıyla çok akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Gecikmeyi düşük tutmak için ise 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen bir Synaptics S3930 dokunmatik kontrolcüsü var.

Cihaz, Qualcomm’un en gelişmiş mobil işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipten güç alıyor. Ona 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB UFS 4.1 Pro depolama eşlik ediyor. Ayrıca firmanın RedCore R4 oyun çipine ve arka kısmına yerleştirilen aktif sıvı soğutma sistemine de sahip. Bunlara ek olarak oyuncuların seveceği RGB aydınlatma da var.

Bir harika özelliği ise Steam desteğine sahip PC emülatörü. Böylece Steam hesabınızı bağlayarak oyunları oynayabiliyorsunuz. Oyunlar, 2K çözünürlük ve 144 hz yenileme hızına kadar oynanabilecek. Cihazın 80W’lık 8300 mAh bataryayla geldiğini belirtelim. 12/256 GB’lık sürümü 736 dolara, 16 GB / 1 TB sürümü ise 1030 dolara satılacak.