Son zamanlarda sızıntılarla akıllı telefon gündeminde olan Redmi 10A özellikleri tanıtımına sayılı gün kalırken belli oldu.

Giriş seviyesi akıllı telefonlar kullanıcılar tarafından beğenilen seriler arasında. Redmi de Xiaomi'nin alt markası olarak giriş seviyesi ve fiyat performans akıllı telefon çıkarmayı başarıyor. Şimdi ise Redmi 10A'nın özellikleri Geekbench skorları ve temel özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi 220233L2C model numarasını taşıyan habersiz bir Xiaomi akıllı telefon, bugün erken saatlerde Geekbench'te bazı önemli detaylarıyla birlikte görüldü. Spekülasyonlar, bu cihazın Redmi 10A olarak bilinen yaklaşan bütçe dostu akıllı telefon olabileceğine dair yaygındı.

Redmi 10A MediaTek Helio G25 işlemci ile gelecek

Listeye göre, kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya çıkması iddia edilen Redmi 10A, şirketin kendi Redmi 9A'sı gibi bir dizi bütçe merkezli akıllı telefonda bulunan giriş seviyesi MediaTek Helio G25 mobil işlemicisinde görünen sekiz çekirdekli MediaTek MT6762G işlemci tarafından desteklenecek.

Bunun dışında aynı liste, tanıtımda daha fazla RAM çeşidinin mevcut olmasını beklememize rağmen, cihazın 4GB RAM ile piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu. Yazılım açısından bakacak olduğumuzda Xiaomi 220233L2C model numaralı akıllı telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 ile gelecek gibi görünüyor.

Sızıntı ve raporların geri kalanına da gelince, şu anda büyük ölçüde gizliliğini korumaya devam ediyor. Ancak, HD+ IPS LCD ekran, tek ya da çift arka kamera ünitesi ve büyük bir pil kaynağı gibi bazı standart özellikleri görmeyi bekleyebiliriz. Cihaz hakkında diğer detaylar da gelmeye devam ettikçe sizleri bilgilendireceğiz.