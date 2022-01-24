Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bu yıl içerisinde en az 12 yeni telefonu piyasaya süreceği iddia edildi. Söylentilere göre bu telefonların ikisi katlanabilir telefon, ikisi ise Xiaomi 12 serisine ait amiral gemileri olacak.

Genelde piyasaya çok fazla ve sık sık akıllı telefon sürmesiyle tanınan Xiaomi için bu yıl da bir istisna olmayacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi şirketi en az 12 tane yeni akıllı telefonu bu yıl içerisinde satışa sunmayı planlıyor.

Oldukça sağlam ve tutarlı bir sızıntı geçmişine sahip Digital Chat Station’a göre Xiaomi kodunda yaklaşmakta olan 12 adet yeni telefona dair referans bulunuyor. Kod isimlere sahip yeni telefonların neler olabileceğine dair ise bazı tahminler var.

Xiaomi'nin bu yıl içerisinde en az 12 yeni telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor

Gönderinin çevirisine göre, 'munch', 'rubens', 'matisse' ve 'fog' kod adları, muhtemelen K50, K50 Pro, K50 Pro Plus ve K50 Gaming Edition dahil olmak üzere Redmi K50 serisine atıfta bulunuyor. Snapdragon 870, Dimensity 8000 ve Dimensity 9000 yonga setleri tarafından desteklenecek olan yeni cihazların şubat ortası ve sonunda geleceği tahmin ediliyor.

'thor' ve 'loki' kod adlı telefonların ise şu anda en iyi Snapdragon yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1 ile donatılmış kamera odaklı amiral gemileri olduğu söyleniyor. Bu yeni ve iddialı telefonların, Xiaomi 12 serisinin üyeleri olabileceği düşünülüyor. Katlanabilir telefon olduğu düşünülen ‘light’ ve ‘thunder’ kod isimli telefonların ise Xiaomi Mi Mix Flip ve Xiaomi Mix Fold 2 olabileceği tahmin ediliyor.

Son olarak Snapdragon 7 serisi yonga setlerini desteklemesi beklenen 'zizhan', 'zijin', 'taoyao' ve 'opal' kod isimli telefonlar var. Bu telefonlar, bu kod isimlerin daha önce de ilişkilendirildiği Xiaomi 12 Lite ile uyuşuyor. Ancak bunlardan bir ya da iki tanesinin, Snapdragon 2 serisi yonga setine sahip Redmi Note 12 serisine ait olması da muhtemel.