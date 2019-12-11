Xiaomi Redmi 6 ve 6A MIUI 11 Güncellemesini Aldı

Xiaomi, MIUI 11 güncellemesini yayınladığı telefonları hala bitmiş değil. Çinli şirket, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Redmi 6 ve Redmi 6A modelleri için MIUI 11 güncellemesini resmi olarak yayınladığını MIUI Hindistan hesabından duyurdu.

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Çin merkezli Xiaomi, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünü bundan birkaç ay önce tanıtmıştı ve amiral gemisi telefonları için yayınlamıştı. Kısa bir süre sonra şirket, aslında Android 10 işletim sistemini içerisinde barındıran bu arayüzü eski model akıllı telefonları için de uyarlayacağının sözünü kullanıcılara vermişti. Şirket, sözünü tuttuğunu gözler önüne seren bir açıklama yaptı.

Xiaomi bundan yaklaşık bir ay önce, 2017 yılında piyasaya sürülen Redmi 5 ve Redmi Note 5 modelleri için MIUI 11 arayüzünü yayınlamıştı. Bunlardan bir sene sonra piyasaya sürülen Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A modelleri için de sonunda MIUI 11 güncellemesi yayınlandı. Şirketin Hindistan merkezli resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda güncellemenin resmi olarak yayınlanmaya başlandığı ortaya çıktı.

Xiaomi Redmi 6 teknik özellikleri

Ekran: 5,45 inç (720x1440 piksel) HD+ IPS LCD ekran

5,45 inç (720x1440 piksel) HD+ IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek MT6762 (Helio P22)

MediaTek MT6762 (Helio P22) RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka Kamera: 12 MP (f/2,2) + 5 MP derinlik algılayıcı

12 MP (f/2,2) + 5 MP derinlik algılayıcı Ön Kamera: 5 MP (f/2,2)

5 MP (f/2,2) Batarya: 3000 mAh

3000 mAh Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, A-GPS, GLONASS, Bluetooth 4.2

Wi-Fi 802.11, LTE, A-GPS, GLONASS, Bluetooth 4.2 İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Renkler: Altın, Gümüş, Mavi, Pembe

Altın, Gümüş, Mavi, Pembe Boyutlar: 147,5 x 71,5 x 8,3 mm

147,5 x 71,5 x 8,3 mm Ağırlık: 146 gram

Xiaomi Redmi 6A teknik özellikleri