Redmi Note 14 SE 5G duyuruldu. Uygun fiyatlı ve günlük ihtiyaçları karşılayabilecek telefon, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Peki Redmi Note 14 SE 5G neler sunuyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonunu duyurdu. Redmi Note 14 SE 5G olarak isimlendirilen telefon, gelişmiş özellikleri ve nispeten uygun fiyatı ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu telefonun detaylarına bakalım.

Redmi Note 14 SE 5G, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı ve 2.100 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensöre sahip olan telefonda 20 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera yer alıyor.

Karşınızda Redmi Note 14 SE 5G

Redmi'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan Redmi Note 14 SE 5G, Android 15 tabanlı HyperOS arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda iPhone'ları andıran bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Redmi, yeni telefonundaki kamera kurulumu yapay zekâ ile destekliyor.

Karşınızda Redmi Note 14 SE 5G

Ekran 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz, 2.100 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 6 GB (LPDDR4X) Depolama 128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 20 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 5.110 mAh İşletim Sistemi Android 15 (HyperOS)

Redmi Note 14 SE 5G fiyatı: