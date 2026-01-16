Uygun Fiyata Gürültü Engelleme Bile Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Buds 8 Lite Duyuruldu: İşte Türkiye Fiyatı!

Xiaomi, yeni kablosuz kulaklığı Redmi Buds 8 Lite'ı duyurdu ve Türkiye'de de satışa sundu. Uygun fiyatlı kulaklık, şık tasarımı ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olan teknik özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte Redmi Buds 8 Lite'ın özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün akşam gerçekleştirdiği lansmanda yepyeni ürünlerini duyurdu. Daha çok Redmi markası altında gördüğümüz ürünler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Zira etkinliğin parlayan yıldızı, hiç şüphesiz Redmi Note 15 serisiydi.

Ancak Xiaomi'nin dün gerçekleştirdiği duyuru bundan ibaret değildi. Şirket, uygun fiyatlı kulaklığı Redmi Buds 8 Lite'ı da duyurdu ve Türkiye pazarında satışa sundu. Peki Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklığı tüketicilere neler vadediyor?

Karşınızda Redmi Buds 8 Lite

Redmi Buds 8 Lite, 12,4 milimetrelik titanyum diyaframlı sürücülere ev sahipliği yapıyor. Bluetooth 5.4'in yanı sıra AAC ve SBC ses kodeklerini destekleyen ürün, Xiaomi'nin Earbuds uygulaması üzerinden ekolayzer ayarlaması yapılması ve hazır ses profillerinden birinin kullanılabilmesini sağlıyor. Hibrit gürültü engelleme özelliği sayesinde 42 dB'ye kadar ses yalıtımı yapabilen kulaklık, 8 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. Redmi Buds 8 Lite'ı kutusuyla birlikte 36 saate kadar kullanabileceksiniz.

Redmi Note 15 serisi ile ilgili detaylı bilgi için:

Redmi Buds 8 Lite, Türkiye'de 1.499 TL karşılığında satın alınabilecek. Xiaomi'nin Türkiye'deki internet sitesi üzerinden satın alınabilen kulaklık, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle oldukça geniş bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor.