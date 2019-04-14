Redmi'nin Yeni Amiral Gemisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Redmi'nin bu yıl içinde bir amiral gemisi piyasaya süreceğinin haberini yapmıştık. Şimdi ise Redmi CEO'su, bu yeni amiral gemisinin muhtemel tasarımını paylaştı.

Yaklaşmakta olan Redmi amiral gemisi ile ilgili olarak, cihazın nasıl görüneceğine dair farklı teoriler ortaya çıkmıştı. Redmi CEO’su, bu teorilerin birkaçını doğrulayarak telefonun nasıl görünebileceğine dair iki farklı tasarım paylaştı.

(Yeni Redmi amiral gemisi bu iki resimdeki tasarımdan birine sahip olacak.)

Lu Weibing, Weibo profilinde bu fotoğrafları paylaşarak insanların hangi tasarımı tercih ettiklerini sordu. Bu minimal tasarımlardan 1'incisinde Honor View 20’dekine ekrana gömülü kamera tasarımını görüyoruz. 2. tasarımdaysa harici kamera tasarımını görmek mümkün.

Yeni Redmi amiral gemisinin, Lu Weibing’in paylaştığı tasarımlardan hangisi olmasını tercih edersiniz? Hangi tasarımın hayata geçirileceği şu anda kesin olmasa da kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, bu cihazın piyasadaki diğer üst model akıllı telefonlara benzeyeceği ancak nispeten uygun fiyatlı olacağı.