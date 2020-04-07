Redmi K20 Pro'nun Ekran Yenileme Hızını 75Hz'e Yükselten Mod

Mod geliştiricileri, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi K20 Pro'nun ekran yenileme hızını yazılımsal olarak yükseltmenin yolunu buldu. Geliştirilen mod, akıllı telefonun 60 Hz olan ekran yenileme hızını 75 Hz'e çıkarıyor.

Razer, 2017 yılında modern akıllı telefonlarda yeni bir akım başlattı ve 120 Hz gibi oyuncu monitörlerinde görmeye alışık olduğumuz yüksek ekran yenileme hızına sahip Razer Phone'u tanıttı. Ardından birçok üretici Razer'ın yüksek yenileme hızı ve oyuncu akıllı telefonu fikrini alarak cihazlarına uyguladı.

Razer'ın bu atılımı pek çok şeyi değiştirse de günümüzde piyasaya sürülen tüm akıllı telefonlar yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla gelmiyor. Diğer yandan mod geliştiricileri, yüksek ekran yenileme hızını bazı yazılım ayarlamalarıyla telefonlara getirmenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi katili Redmi K20 Pro, bu girişime katılan en son telefon oldu.

Redmi K20 Pro, varsayılan olarak 60 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ancak Çin'deki geliştiriciler akıllı telefona root işlemi yaparak ekran yenileme hızını 75 Hz'e çıkarmanın bir yolunu buldu. Aradaki fark elbette 90 Hz ya da 120 Hz ekranlarla karşılaştırılamaz. Yine de kullanıcılar internette gezinirken veya oyun oynarken daha akıcı bir deneyim yaşayabilirler.

Ekran yenileme hızında yapılan yazılımsal değişikliğin cihazın pil ömrünü etkileyebileceği ve hatta akıllı telefona zarar verebileceği belirtiliyor. Sonuçta, bu bir mod ve uzun kullanımda sorun yaşanmayacağının garantisi yok.

Redmi K20 Pro'nun Çin'de satışa sürülen versiyonunda test edilen modun, Android 9 ve Android 10 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ayrıca global versiyonlarda çalıştığı söylenen bir mod da paylaşılmış. XDA-Developers forumlarında paylaşılan moda buradan ulaşabilirsiniz.