Xiaomi, Redmi Note 9 Pro'nun Özel Bir Sürümünü Duyurdu

Xiaomi, 6 Nisan'da gerçekleştireceği Mi Fan Festivali (MFF) için yeni bir telefon duyurdu. Bu özel sürüm, şirketin kısa bir süre önce duyurduğu Redmi Note 9 Pro'nun özel bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor ve normal sürüme göre sadece tasarım farkı içeriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yaklaşık 1 ay önce düzenlediği bir etkinlikle Redmi markalı yeni fiyat/performans telefonları Note 9 Pro'yu duyurdu. Bu telefonlar, Türkiye gibi pazarlarda Redmi Note 9S olarak isimlendirilecek. Pek çok ülkedeki tüketicilerin henüz tanışmadığı bu telefonun şimdi özel bir sürümü daha duyuruldu. Xiaomi bu telefonunu, "Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition" olarak isimlendiriliyor.

Xiaomi, son dönemlerde ciddi bir popülarite yakaladı. Tüketiciler, Xiaomi'nin akıllı telefonlarının yanı sıra diğer tüketici elektroniği ürünlerini de benimsediler. Şirkete gösterilen ilgiden memnun olan yetkililer de geleneksel hale getirecekleri bir etkinlik başlattılar. "Mi Fan Festivali" olarak isimlendirilen bu etkinlik, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Xiaomi de bu etkinlik için, Note 9S'in özel bir sürümünü hazırlamış durumda.

Xiaomi'nin geleneksel etkinliği için hazırladığı yeni telefon, Redmi Note 9S'in normal sürümü ile aynı donanım özelliklerine sahip gibi görünüyor. Yine de Xiaomi kesin olarak cihazın özelliklerini açıklamadığından donanım özellikleri hakkında resmi bir şey söyleyemiyoruz. Tasarımından bahsetmemiz gerekirse de; bu özel sürümün arkasında, Mi Fan Festivali 2020'nin logosu bulunuyor. Yani tüketiciler, piyasaya 2.020 adet sürülecek bu özel telefona sahip oldukları takdirde, söz konusu festival için hazırlanan özel bir logoyu telefonlarında taşıyacaklar.

Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition'ın, normal sürümde olduğu gibi Snapdragon 720G'den güç alması, 6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması, parmak izi okuyucuyla gelmesi ve 48 MP çözünürlüğündeki ana arka kamera içermesi bekleniyor. Ayrıca bu telefonun 5.020 mAh bataryası olması ve bu bataryada, 18 watt hızlı şarj desteği sağlaması da beklentiler arasında.

Xiaomi, Redmi Note 9S serisinde farklı RAM ve depolama alanı seçenekleri sunmuştu. Şirket, festival için hazırladığı özel sürüm telefonlarda hangi RAM ve depolama alanı kombinasyonu sunacağını açıklamadı. Ayrıca telefonun fiyatının ne kadar olacağı da şu an için bilinmiyor. 6 Nisan'da satışa sunulması planlanan Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition, bilinmeyen detaylarının 6 Nisan'da gün yüzüne çıkması muhtemel.