Redmi K20 Pro Premium Cool Black Mech, Yarın Satışa Çıkıyor

Geçtiğimiz ay K20 Pro'nun Premium Edition'ınını tanıtan Redmi, telefonun Cool Black Mech modelini satışa çıkarmamıştı. Telefonun bu modeli yarın Çin'de 200 yuanlık indirimle satışa çıkıyor.

Geçtiğimiz ay Redmi K20 Pro’nun Premium Edition modelini tanıtılmıştı. Telefon, tanıtımının ardından satışa çıkmıştı ancak Premium Edition’ın bir başka modeli olan ‘Cool Black Mech’ isimli model satışa çıkarılmamıştı. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre telefonun bu modeli yarın satışa çıkıyor.

Cool Black Mech modelinin tasarımı, Carbon Black renkli modelden daha değişik bir tasarıma sahip. K20 serisinin diğer telefonlarından da farklı olduğu bir nokta var. Redmi K20 Pro Premium Edition’un Cool Black Mech modeli 12 GB RAM’e ve 512 GB dahili hafızaya sahip.

Telefonun diğer özellikleri ise seriden farklı değil. Cool Black Mech, 6,39 inçlik OLED ekran ve Corning Gorilla Glass 5 ekran korumasıyla geliyor. Serinin diğer telefonlarında olduğu gibi Cool Black Mech’in de ön kamerası açılabilir kameraya sahip. İşlemci kısmında ise bizi Snapdragon 855+ karşılıyor. Telefon, 8 GB + 128 GB, 8GB + 512 GB ve 12 GB + 512 GB olmak üzere üç farklı seçenekle satışa çıkıyor.

Cool Black Mech ve Redmi K20 Pro serisinin arka kısmında üç kamera bulunuyor. 48 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik telefoto kamera ve 13 MP’lik ultra geniş açılı kamerasıyla telefon, DxOMark’tan da dikkate değer bir puan almıştı. Telefonun ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğe sahip. K20’nin bataryası 4.000 mAh kapasiteye sahip ve 27 W hızlı şarj destekliyor.

Redmi K20 Pro Premium Edition’un Cool Black Mech modelini almak isteyen kullanıcılar için telefonun fiyatı da açıklandı. Yayınlanan duyuruya göre telefon, Çin’de 200 yuan (yaklaşık 166 TL) indirim ile 2999 yuandan (yaklaşık 2.485 TL) satışa çıkacak.