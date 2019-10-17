İddia: Apple, iPhone 12 Serisinde Dört Model Çıkaracak

Yeni iPhone modelinin çıkmasına henüz çok zaman olsa da analistler ve kullanıcılar ortaya iddialar atmaya başladılar bile. Ünlü bir analistin iddiasına göre Apple, gelecek yıl çıkacak iPhone 12 serisinde 4 model tanıtacak.

Apple, bu sene çıkardığı iPhone 11 ile kullanıcılarının istediği birkaç şeyi yerine getirdi. Buna en büyük örnek olarak telefonun piyasaya çıkış fiyatının düşürülmesi verilebilir. Ayrıca telefonda kullanılan yeni A13 işlemcisi de oldukça iyi performans sağlıyor. iPhone 11’in çıkmasının üzerinden fazla zaman geçmemiş olsa da şirketin yeni telefonu iPhone 12’de olacaklar ve olması gerekenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Aslında Apple yine davranışını korudu ve iPhone’a gelmesi gereken birçok özelliği bir sonraki telefonlarına sakladı. Geçen yıl çıkan iPhone’larla bu yıl çıkanları karşılaştıracak olursak iPhone 11 serisi, geçen yılki seri ile aynı ekrana sahip. Fakat bu seneki telefonların aldığı en büyük yenilik işlemci kısmında oldu.

Bir önceki haberlerimizde de paylaştığı raporlarını yayınladığımız Daniel Ives, bu kez gelecek yıl çıkacak iPhone’lar hakkında yorum yaptı. Dan’in ortaya attığı iddiaya göre Apple, iPhone 12 modeli altında dört yeni telefon çıkaracak ve bu telefonların hepsi 5G desteğine sahip olacak.

Daniel Ives, yalnızca dört yeni iPhone 12 modeli iddiasıyla da kalmıyor. Ünlü analist, Apple’ın iPhone 12 serisinde telefonların arka kısmına 3B sensörler ekleyeceğini düşünüyor. Gelecek sene çıkacak modellerin tasarımları hakkında ise ortada kayda değer bir iddia bulunmuyor.

Daniel Ives’ın ortaya attığı iddiaları hemen ‘kesin böyle olacak’ şeklinde yorumlamamak en doğru olan şey. Çünkü yeni serinin çıkmasına daha çok var ve ortada Daniel’in iddialarıyla çakışan iddialar da var. Mesela bir iddiaya göre Apple, üç iPhone 12 modeli çıkaracak ve bunların yalnızca ikisi 5G desteğine sahip olacak. Dolayısıyla ortaya atılan fikirler yalnızca düşüncelerden ve olasılıklardan oluşuyor.