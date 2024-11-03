Redmi K80 serisinin tasarımı ve teknik özellikleri hakkında sızıntılar ortaya çıktı. Yuvarlak kamera modülü ile gelecek.

Redmi, merakla beklenen K80 serisi akıllı telefonlarını tanıtmayı planlıyor. Sızıntılara göre K80 serisinin arka tasarımı, önceki nesil K70 serisinden önemli ölçüde farklılık gösterecek.

Sızdırılan görseller ise K80 serisine ait bir telefonun yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğunu ve tasarımının daha önceki modellere kıyasla yenilikler barındırdığını ortaya koyuyor.

Tanıtım için geri sayım başladı

Yeni K80 serisinin çıkış tarihinin Kasım ayının sonunda olabileceği belirtiliyor. Görüntülerde koruyucu bir kılıf içinde yer alan K80 telefonunun, üç kamera içeren yuvarlak bir modüle sahip olduğu gözlemleniyor. Yeni tasarım K70 serisinin sol köşesinde bulunan simetrik kare kamera düzenlemesinden oldukça farklı.

Redmi K80 serisinin K80e, K80 ve K80 Pro olmak üzere üç modelle gelmesi bekleniyor. Cihazların sırasıyla Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Elite işlemcilerle donatılması öngörülüyor.

Redmi K80 serisi tasarımı ve teknik özellikleriyle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye şimdiden aday diyebiliriz. Xiaomi'nin Civi serisinin tasarımından esinlenerek oluşturulan bu yeni modeller şimdiden merak konusu oldu.