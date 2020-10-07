Redmi, uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkları SonicBass ve Earbuds 2c'yi duyurdu. 12 saate kadar kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklıklar, diğer teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Redmi'nin yeni kablosuz kulaklıkları, ilerleyen saatlerde satışa çıkacak.

Xiaomi destekli teknoloji şirketi Redmi, bugün düzenlediği bir etkinlikte iki yeni kablosuz kulaklık duyurdu. "Earbuds 2c" ve "SonicBass" olarak isimlendirilen kablosuz kulaklıklar, tasarımlarıyla benzersiz olmasalar da teknik özellikleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Dilerseniz hemen, bu kablosuz kulaklıkların teknik özelliklerine yakından bakalım.

Redmi SonicBass, tam anlamıyla kablosuz kulaklık değil. Boyun bandı tasarımına sahip olan kulaklık, sahip olduğu kısmi kablolarla ses iletimini sağlıyor. Earbuds 2c ise adından da anlaşılabileceği üzere kendi şarj kutusu olan bir kablosuz kulaklık. Redmi'ye göre her iki kulaklık modelinde de IPX4 sertifikası bulunuyor. Ayrıca Redmi'nin her iki kulaklık modeli de 12 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

İşte Redmi'nin yeni kablosuz kulaklıkları

Redmi Earbuds 2c, mat bir tasarıma sahip. Her kulaklığında 43 mAh'lık pil bulunan kablosuz kulaklık, 4 saat kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Micro USB ile şarj edilebilen kutunun tam şarj olması ise sadece 1,5 saat sürüyor. Redmi, şarj kutusunun 150 saat bekleme süresine sahip olduğunu söylüyor. Bluetooth 5 desteğine sahip olan kablosuz kulaklık, 10 metreye kadar kesintisiz kullanım imkanı vadediyor.

Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen Redmi Earbuds 2c, arama kalitesinin artırılması için özel bir teknolojiye sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu kablosuz kulaklıkla Google Asistan desteğini kullanabiliyorlar. Bir adet tuş bulunan kablosuz kulaklık, bu tuş sayesinde müzik durdurma, yeniden oynatma, sesli asistanı aktifleştirme, aramalar arasında geçiş yapabilme gibi bir dizi işlev sunuyor.

Redmi SonicBass'ın özelliklerine baktığımızda, 120 mAh kapasiteli bir pil kullanıldığını görüyoruz. Tıpkı Earbuds 2c'de olduğu gibi bu kulaklıkta da micro USB girişi ile şarj imkanı sunuluyor. Redmi'ye göre yaklaşık 2 saatte şarj edilebilen SonicBass'ın bekleme süresi 200 saat. 21.2 gram ağırlığında olan kablosuz kulaklık, Bluetooth 5 desteği ile iOS ve Android cihazların yanı sıra, Windows bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Redmi SonicBass, 9.2 milimetrelik dinamik sürücülere sahip. Bu sayede ses kalitesi biraz daha iyileştiriliyor. Boyun bandı bölümüne eklenen tuşlar sayesinde çok işlevli bir denetim sunan kablosuz kulaklık, Google Asistan, Amazon Alexa ve Siri'yi de destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri sesli asistanı kullanabiliyorlar.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni kablosuz kulaklıkları, günün ilerleyen saatlerinde satışa sunulacak. Bu kablosuz kulaklıkların fiyatları ise şöyle olacak;