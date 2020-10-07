Realme, en yeni kablosuz kulaklık modelleri Buds Air Pro ve Buds Wireless Pro'yu duyurdu. Kulaklıklardan biri tam kablosuz diğeri ise boyundan bağlı olarak karşımıza çıkıyor.

Çinli tüketici elektroniği şirketi Realme, Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman ile iki yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Pro ve Buds Wireless Pro’yu tüketicilerin beğenisine sundu. Buds Air Pro, tam kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkarken; Buds Wireless Pro, boyundan bağlı bir kablosuz kulaklık.

Realme Buds Air Pro; aktif gürültü engelleme, oyunlar için düşük gecikme modu, tek şarjla 25 saat kullanım süresi, 10nm ses sürücüsü ve diğer özellikleriyle tüketicilerin bir tam kablosuz kulaklıktan bekleyebilecekleri neredeyse her özelliği karşılıyor. Realme Buds Wireless Pro ise aktif gürültü engelleme, LDAC desteği, oyun modu, 22 saat pil ömrü gibi özellikler sunuyor.

Realme Buds Air Pro tasarımı

Antropomorfik bir tasarıma sahip olan Realme Buds Air Pro, oval hatlı tasarımı ve silikon kulak bağlıklarıyla kulağa tam oturuyor ve kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Dışarıdan gelen gürültüleri 35dB’e kadar engelleyebilen tam kablosuz kulaklık, şeffaflık modu aktif olduğunda ise ortamda bulunan tüm seslerin duyulabilmesini sağlıyor. Dinamik Bas Güçlendirme (DBB), IPX4 sertifikası ve dokunmatik kontrol desteği ise kullanıcı deneyimini daha da yukarı çekiyor.

Realme Buds Wireless Pro tasarımı

Tıpkı Buds Air Pro gibi 35dB’e kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olan Realme Buds Wireless Pro, Buds Air Pro’daki 10nm ses sürücüsünün aksine 13,6 mm’lik ses sürücülerine sahip. Sony LDAC Yüksek Çözünürlüklü Ses desteğine de sahip olan kablosuz kulaklık, 5 dakikalık şarj ile 100 dakika kullanım sunuyor ve 1,5 saatte tam şarj olabiliyor.

Tam kablosuz kulaklık olan Realme Buds Air Pro, 68 dolar (532 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipken; boyundan bağlı bir kablosuz kulaklık olan Realme Buds Wireless Pro, 54 dolar (422 TL + vergiler) fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak.