Redmi, LCD Ekranlara Parmak İzi Tarayıcı Getiriyor

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini LCD ekranlı telefonlarına da getireceğini duyurdu. Redmi, yeni teknolojisinin tanıtımı için bir de video paylaştı.

Ekran içi parmak izi sensörleri, amiral gemisi telefonlarda ve bazı orta sınıf cihazlarda kullanılmaya başlandı. Parmak izi sensörünün ekran içine yerleştirilmesi, şu an için OLED ekran gerektiriyor. Ancak Goodix gibi biyometrik kimlik doğrulama şirketleri, teknolojiyi 2020'de LCD ekranlara getirme planları olduğunu daha önce doğrulamıştı.

Redmi de parmak izi sensörünü ekranın içine yerleştirmek isteyen şirketlerden biriydi. Şirketin genel müdürü Lu Weibing, sonunda ekran içi parmak izi sensörüne sahip bir LCD akıllı telefon tanıttı. Yönetici, Weibo'da paylaştığı bir videoda teknolojinin nasıl çalıştığını da açıkladı.

OLED ekranlardaki parmak izi sensörleri, bir kullanıcının parmak izini piksellerin parmağı aydınlatmasıyla okuyabiliyor. Ancak, LCD ekranlar arkadan aydınlatmalı olduğu için parmak izini okuyamıyor. Lu, bu sorunu kızılötesi ışık çözümüyle hallettiklerini belirtiyor.

Lu, "Kızılötesi yüksek geçirgenlikli film malzemesinin yenilikçi kullanımı, ekrandan geçemeyen kızılötesi ışığın geçirgenliğini büyük ölçüde geliştiriyor. Ekranın altındaki kızılötesi verici, kızılötesi ışık yayıyor. Parmak izi, ekrana geri yansıtılıyor ve parmak izi doğrulamasını tamamlamak için parmak izi sensörünün üzerine düşüyor." ifadelerini kullandı.

Redmi'nin LCD ekranlarda kullandığı teknolojinin OLED ekranlara göre hız ve doğruluk açısından neler sunabileceği henüz bilinmiyor. Teknolojinin Redmi telefonlara ne zaman uygulanacağı konusunda da açıklama gelmedi.

Redmi'nin LCD ekranlar için geliştirdiği ekran içi parmak izi okuyucusu: