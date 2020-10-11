Redmi Note 10 Pro, 108 MP Kamera ile Birlikte Gelecek

Xiaomi'nin bu ay içerisinde tanıtması beklenen iki yeni modeli Note 10 Pro ve Note 10'un bazı donanım özellikleri ortaya çıktı. Pro modeli, Snapdragon 750G işlemci ve 108 MP kamerayla birlikte gelecek.

Bu ay içerisinde birçok şirket yeni akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Huawei, Mate 40 serisini; Apple, iPhone 12 serisini tanıtacak. Tabii bu şirketler arasında Çinli akıllı telefon devi Xiaomi de yer alacak.

Akıllı telefon üreticisi, Redmi Note 10 Pro ve Note 10 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Şirketin çıkaracağı bu iki modelin de çeşitli donanım özellikleri ortaya çıktı. Peki, tanıtılacak bu cihazların donanım özellikleri nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Redmi Note 10 Pro ve Note 10'un ortaya çıkan özellikleri

Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Note 10 serisindeki modellerden bir tanesi delikli LCD ekrana, MediaTek Dimensity 720 işlemciye ve 48 MP kameraya sahip olacak. Diğer model delikli LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci ve 108 MP kamerayla gelecek.

Özelliklerine ve işlemcilerine baktığımızda 48 MP kamera ve Dimensity 720 işlemciye sahip olan modelin Redmi Note 10, 108 MP kamera ve Qualcomm Snapdragon 750G işlemciye sahip olan modelin ise Redmi Note 10 Pro olacağını tahmin etmek çok da zor değil.

Note 10 Pro'ya gücünü verecek olan Snapdragon 750G, Qualcomm'un yeni 7 serisi işlemcilerinden. Sekiz çekirdeğin iki tanesi 2,2 GHz A77'yken altı tanesi de 1,8 GHz A55'ten oluşuyor. Andreno 619 GPU'nun bulunduğu SoC, 5G bağlantıyı destekliyor.

Burada en çok dikkat çeken özellik ise 108 MP değerindeki kamera. Şayet bu söylentiler doğruysa Redmi Note 10 Pro, Xiaomi'nin 108 MP kameralı ilk orta segment cihazı olacak. Şu an için hangi 108 MP'lik sensörün kullanılacağı bilinmiyor olsa da Samsung'un yakın dönemde duyurduğu HM2 sensörünün kullanılması bekleniyor.

M2007J17C model numaralı cihaz, sertifikasyon için onaylandı ve 108 MP'lik ana sensöre ek olarak telefoto lens ve makro lens de cihazda yer alan donanımlar arasında bulunuyor. Fiyat tarafında bakıldığındaysa 14.000 Hindistan Rupisi (vergisiz 1.506 TL) ile 16.000 Hindistan Rupisi (vergisizi 1.722 TL) arasında olacağı ifade ediliyor.