Xiaomi Mi 10T Lite Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, yeni orta segment telefonu Mi 10T Lite'ı duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefon, yurt dışı için uygun sayılabilecek fiyatıyla da tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Telefonun Türkiye pazarına ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

Düzenlediği bir etkinlikte kısa süre önce Mi 10T ve Mi 10T Pro isimli amiral gemisi telefonlarını duyuran Xiaomi, şimdi de Mi 10T Lite isimli telefonunu tüketicilerle buluşturdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Mi 10T Lite, uygun fiyatıyla tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.

Xiaomi Mi 10T Lite tasarımı

Xiaomi Mi 10T Lite, Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden güç alıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunun 4.820 mAh kapasiteli bataryası ise 33 watt hızlı şarj desteği ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Yan tarafına monte edilen parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan telefon, Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile birlikte geliyor.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamerayı, 8 MP geniş açılı kamerayı, 2 MP makro kamerayı ve 2 MP de derinlik kamerasını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun hem arka hem de ön tarafından Corning Gorilla Glass 5 korumasının bulunduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu akıllı telefon, cihazı serin tutmak içinse Xiaomi'nin LiquidCool isimli soğutma teknolojisine sahip.

Xiaomi Mi 10T Lite teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar tazeleme oranı

6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar tazeleme oranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G

Qualcomm Snapdragon 750G RAM: 6 GB (LPDDR4x)

6 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)

64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

16 MP (f/2.45) Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh

33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Android 10 tabanlı MIUI 12 Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm

165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm Ağırlık: 214,5 gram

Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı