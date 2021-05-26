Redmi Note 10 Pro 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Note 10 Pro 5G, amiral gemilerini aratmayan tasarımı, seviyesine göre oldukça iyi özellikleri ve bütçe dostu fiyat etiketiyle duyuruldu. Redmi Note 10 Pro 5G, uygun bir fiyatla satılması halinde Türkiye'de de en popüler akıllı telefonlardan biri olabilir.

Redmi, en popüler akıllı telefon serisi olan "Note"un bomba özelliklere sahip yeni modeli Redmi Note 10 Pro 5G'yi duyurdu. Şık tasarımı ve güçlü donanımına rağmen en azından yurt dışında oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 10 Pro 5G, yılın fiyat/performans şampiyonu olmaya aday görünüyor.

MediaTek'in 6nm Dimensity 1100 işlemcisinden güç alan ve 5G bağlantı sunan akıllı telefon, uygun fiyatlı olabilmek için AMOLED yerine LCD ekranı tercih etmiş durumda. 67W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh bataryası ile "şarj" konusunu bir sorun olmaktan çıkaran Redmi Note 10 Pro 5G, 234 dolardan başlayan fiyatıyla son derece ulaşılabilir bir cihaz.

Günümüzde duyurulan çoğu akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımına sahip olan Redmi Note 10 Pro 5G, 6,6 inç büyüklüğündeki LCD ekranında Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus koruma ve HDR10+ görüntü desteği sunuyor. Cihazın ekran konusundaki belki de tek kötü özelliği, maksimum parlaklığın 450 nit ile sınırlı olması.

MediaTek Dimensity 1100 işlemciyi 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama ile destekleyen Redmi Note 10 Pro 5G, 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla yüksek performansa rağmen bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir kullanım süresi sunuyor. Ayrıca cihazda 64 MP ana kameraya sahip üçlü bir arka kamera kurulumu ve 16 MP selfie kamerası bulunduğunu da belirtelim.

Redmi Note 10 Pro 5G özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Dimensity 1100 GPU: G77 MC9

: RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,6 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400 × 1080 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,3 Makro Kamera: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12.5

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Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Redmi Note 10 Pro 5G, 6 GB RAM'li versiyonu için 234 dolar; 8 GB RAM, 128 GB depolamalı versiyonu için 281 dolar; 8 GB RAM, 256 GB depolamalı versiyonu için ise 312 dolar fiyat etiketine sahip olacak.