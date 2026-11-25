Huawei, kat izi olmayan 8,2 inç ekranı, 4,2 mm ince gövdesi ve 6.200 mAh bataryasıyla öne çıkan yeni katlanabilir telefonu Mate X8'i tanıttı.

Huawei, kat izi görünümünü ortadan kaldıran yenilikçi ekran teknolojisi, daha ince gövdesi ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X8 modelini resmen duyurdu.

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Önceki nesle kıyasla hem tasarım hem de donanım tarafında önemli iyileştirmeler sunan cihaz, katlanabilir telefon standartlarını yukarı taşımayı hedefliyor.

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Tasarım ve ekran özellikleri

Kullanıcı deneyimini odağına alan Huawei, Mate X8 modelini yenilenmiş bir yüzey dokusu ve üç yeni renk seçeneğiyle sunuyor. Kamera modülüne eklenen dış halka ve menteşe bölgesindeki ince hatlar, cihazı selefi Mate X7'den belirgin şekilde ayırıyor. Katlandığında 8,95 mm, açıldığında ise yalnızca 4,2 mm inceliğe sahip olan telefon, bugüne kadar piyasaya sürülen en hafif Mate X serisi modeli olma unvanını taşıyor.

Cihazda 6,54 inç boyutunda bir kapak ekranı ve 8,2 inç büyüklüğünde katlanabilir ana ekran yer alıyor. Her iki ekran da 1-120Hz LTPO adaptif yenileme hızı ve yüksek frekanslı PWM karartma teknolojilerini destekliyor. Parlaklık tarafında sınırları zorlayan Mate X8'in iç ekranı %1 APL'de 8.000 nit (%20 APL'de 4.500 nit), kapak ekranı ise %1 APL'de 12.000 nit (%20 APL'de 6.000 nit) tepe parlaklığına ulaşıyor. Ekran altındaki manyetik çözüm sayesinde menteşe çerçeveyle bütünleşerek ekrandaki kat izi görünümü tamamen ortadan kaldırılıyor.

Huawei Mate X8 özellikleri

Özellik Detay Ekran İç Ekran: 8,2 inç katlanabilir LTPO OLED, 2424 x 2340 piksel, 1-120 Hz, 8.000 nit parlaklık, Kapak Ekranı: 6,54 inç çift katmanlı LTPO OLED, 2444 x 1132 piksel, 1-120 Hz, 12.000 nit parlaklık İşlemci Huawei Kirin 9050 Pro (9 çekirdekli) RAM 12 GB (Standart) / 16 GB (Collector’s Edition) Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Arka Kamera Ana Kamera: 50 MP (f/1.4 - f/4.0 değişken diyafram; standart modelde 1/1.56", Collector's Edition'da 1/1.28" sensör), Ultra Geniş Açı: 40 MP, Telefoto: 50 MP periskop (3,5x optik zoom, OIS), Ek Sensör: 3. nesil multispektral renk sensörü (XMAGE) Ön Kamera İç ekranda 8 MP (f/2.4) + Kapak ekranında 8 MP (f/2.4) Pil 6.200 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj, 7.5W ters kablosuz şarj) İşletim Sistemi HarmonyOS 7

Huawei Mate X8 fiyatı

Çin'de ön siparişleri başlayan ve 4 Aralık'ta genel satışa çıkacak olan serinin fiyatları ise şöyle belirlendi: