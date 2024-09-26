Xiaomi, Berlin'de düzenlediği etkinlikte yeni Redmi Note 14 serisi telefonları tanıttı.

Xiaomi'nin Berlin'de gerçekleştirdiği etkinlikte Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun yanı sıra, ülkemizde de oldukça popüler bir seri olan Redmi Note serisinin yeni üyeleri Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ da resmî olarak tanıtıldı.

MediaTek Dimensity 7025 Ultra'dan gücünü alan Redmi Note 14, 6,67 inç FHD+ ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı sunan ekran 1.200 nit parlaklık desteği ile geliyor.

Pil tarafında 5.110 mAh bir pile sahip olan Redmi Note 14, 45W şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında ise ön kamerada 16MP'lık bir selfie kamerası yer alırken, arka kamera Sony'nin 50MP'lik LYT600 sensörüyle dikkat çekiyor.

Redmi Note 14 Özellikleri

Ekran : 6,67 inç, FHD+, 120Hz yenileme hızı, OLED, 1.200 nit parlaklık

: 6,67 inç, FHD+, 120Hz yenileme hızı, OLED, 1.200 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 7025 Ultra

: MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB İşletim Sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Arka Kamera : OIS destekli 50MP Sony LYT600 ana kamera, 2MP ultra geniş açılı kamera

: OIS destekli 50MP Sony LYT600 ana kamera, 2MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 16MP selfie kamerası

: 16MP selfie kamerası Pil: 5.110 mAh, 45W şarj hızı

Redmi Note 14 Fiyatı

Redmi Note 14'ün globalde başlangıç fiyatı 156 dolar (5.324 TL) olarak belirlenmiş durumda. Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

Redmi Note 14 Pro ise gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultra'dan alırken, 6,67 inç 1.5K, 120Hz yenileme hızı ve 1.200 nit parlaklığa sahip OLED ekran ile geliyor.

Pilde de önemli bir artış alan Redmi Note 14 Pro, 5.500 mAh pil ve 45W şarj hızına sahipken, ön tarafta IP69 seritifkalı 20MP selfie kamerası yer alıyor.

Redmi Note 14 Pro Özellikleri

Ekran : 6,67 inç, 1.5K, 120Hz yenileme hızı, OLED, 1.200 nit parlaklık

: 6,67 inç, 1.5K, 120Hz yenileme hızı, OLED, 1.200 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 7300 Ultra

: MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM : 12/16 GB

: 12/16 GB Depolama : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB İşletim Sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Arka Kamera : OIS destekli Sony LYT600 ana kamera, Sony IMX355 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera

: OIS destekli Sony LYT600 ana kamera, Sony IMX355 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera Ön Kamera : 20MP selfie kamerası

: 20MP selfie kamerası Pil: 5.510 mAh, 45W şarj hızı

Redmi Note 14 Pro Fiyatı

Redmi Note 14 Pro'nun globalde başlangıç fiyatı 199 dolar (6.791 TL) olarak belirlenmiş durumda. Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

Serinin en üst model telefonu olan Redmi Note 14 Pro+ ise adının hakkını vererek Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden gücünü alıyor. Ekran tarafında ise bizleri 6,67 inç, 1.5K, 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekran karşılıyor.

En büyük gelişme yine pil tarafında. 6.200 mAh kapasiteye sahip pil 90W şarj hızı sunuyor. Redmi Note 14 Pro gibi 20MP selfie kamerası bulunan telefonun arka kamerası ise seriye taş çıkartacak cinsten.

OIS destekli 50MP Omnivision Light Hunter 800 sensörlü ana kameranın yanı sıra, Sony IMX355 snesörlü 8MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca Samsung JN1 sensörlü 2.5x telefoto kamera ile Redmi Note 14 Pro+ serideki tek telefoto kameralı telefon olma niteliği taşıyor.

Redmi Note 14 Pro+ Özellikleri

Ekran : 6,67 inç, 1.5K, 120Hz yenileme hızı, AMOLED, 1.200 nit parlaklık

: 6,67 inç, 1.5K, 120Hz yenileme hızı, AMOLED, 1.200 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 7s Gen 3

: Snapdragon 7s Gen 3 RAM : 12/16 GB

: 12/16 GB Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB İşletim Sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Arka Kamera : OIS destekli 50MP Omnivision Light Hunter 800 ana kamera, Sony IMX355 8MP ultra geniş açılı kamera, Samsung JN1 2.5x telefoto kamera

: OIS destekli 50MP Omnivision Light Hunter 800 ana kamera, Sony IMX355 8MP ultra geniş açılı kamera, Samsung JN1 2.5x telefoto kamera Ön Kamera : 20MP selfie kamerası

: 20MP selfie kamerası Pil: 6.200 mAh, 90W şarj hızı

Redmi Note 14 Pro+ Fiyatı

Redmi Note 14 Pro+'ın globalde başlangıç fiyatı 270 dolar (9.214 TL) olarak belirlenmiş durumda. Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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