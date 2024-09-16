Redmi Note 14 Pro 5G ve POCO X7 hakkında yeni bilgiler IMEI veri tabanında yer aldı.

Redmi Note 14 serisinin çıkışına kısa bir süre kala cihazlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 14 Pro 5G ve POCO X7 modelleri IMEI veri tabanında yer aldı. Bu modellerin her ikisi de benzer özelliklere sahip olacak. Bu durumda POCO X7, Redmi Note 14 Pro 5G'nin yeniden markalanmış hâli gibi gözüküyor.

Xiaomi, POCO X7'yi muhtemelen daha düşük fiyattan piyasaya sürecek. Böylece yeni akıllı telefonlarına erişimi daha kolay hâle gelecek. Bu strateji ile birlikte firma daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.

IMEI veritabanında görüntülendiler

Hem Redmi Note 14 5G'nin hem de POCO X7'nin IMEI veritabanındaki kod adının "ametist" olduğu dikkatleri çekiyor. İki modelde de Snapdragon 7s Gen 3 işlemci yer alacak. Bu da bir önceki nesile kıyasladığımızda oldukça önemli bir değişimi haber veriyor. Zira Note 13 Pro 5G'de yer alan Snapdragon 7s Gen 2 çiplerin üreticisi Samsung idi. Yeni çiplerde ise TMSC imzası bulunuyor.

IMEI veritabanında Redmi Note 14 Pro 5G'nin model numarası 24090RA29G, POCO X7'nin ise model numarası 24095PCADG olarak görülüyor. Birkaç hafta önce 24090RA29C model numarasıyla 3C sertifikası alan akıllı telefon, 45W'a kadar şarj desteği alacak. Bir önceki nesilde ise şarj hızı 67W idi.

Xiaomi'nin yeni Redmi Note 14 Pro 5G modellerinin bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor.