Xiaomi'nin bu ay bitmeden tanıtması beklenen Redmi Note 14 serisi hakkında bazı yeni bilgiler geldi.

Xiaomi’ye bağlı Redmi, uygun fiyatlı telefonları kullanıcılara sunmasıyla biliniyordu. Note isimli üst düzey özellikler sunan seri de bunlardan biriydi. Redmi Note serisi, Türkiye’de de bir haylı popüler telefonlardı.

Şimdi ise serinin yeni üyeleri olacak Note 14 ailesi hakkında detaylar ortaya çıktı. Redmi Note 13, geçen sene eylülde bizlerle buluşmuştu. Muhtemelen Redmi Note 14’ü de bu ayın ikinci yarısında göreceğiz.

Redmi Note 14’te nasıl özellikler yer alacak?

*Redmi Note 14 Pro muhtemel tasarımı.

Redmi yöneticisi Wang Teng Thomas, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımlarla Note 14 serisinin nasıl özelliklere sahip olacağına dair ipuçları verdi. Bu gönderilerden birine göre telefonlar IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesiyle gelecek. Note 13’te sadece Pro+ modelde bu dereceyi görmüştük, diğerlerinde ise IP54 vardı. Bu sene bu özelliğinserinin her üyesine eklenip eklenmeyeceğini bilmiyoruz.

Bir başka gönderide ise yakın zamanda tanıtılan iPhone 16’yla ilgili sorular geldiğini de belirtti. Thomas, cihazı kendi telefonlarıyla karşılaştırarak yeni Note serisinin de dayanıklı ve uzun pil ömürlü telefonlar olacağını aktardı. Geçen seneki modellerde 5100 mAh batarya ve 67W şarj görmüştük. Thomas’ın açıklaması bunların bu sene iyileştirilebileceğini gösteriyor.

Daha önce çıkan sızıntılara göre Redmi Note 14 ve Note 14 Pro+, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli köşelere sahip OLED ekranla gelecek. Arkada 50 MP’lik 3’lü kamera kurulumu göreceğimiz söyleniyor. Öte yandan Pro modelin yeni Snapdragon 7s Gen 3, Note 14 Pro+’ın ise Dimensity 7350 işlemciden güç alabileceği bilgileri var. Cihazların birinde 90W hızlı şarj desteği de görebiliriz.