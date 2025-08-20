Redmi, yarın duyuracağı Note 15 Pro+ isimli akıllı telefonuyla çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaştı. Telefonun kamera özellikleri, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, yarın düzenleyeceği bir etkinlikte Note 15 Pro+ olarak isimlendirdiği yeni telefonunu duyuracak. Bu telefonla ilgili paylaşılan son bilgiler, Redmi Note 15 Pro+'ın küresel çapta çok büyük ilgi göreceğini gözler önüne seriyor.

Redmi'nin yeni telefonu yarın tanıtılacak olsa da şirket, telefonun tasarımını çoktan paylaştı. Ayrıca yaşanan sızıntılar ile de telefonun bazı teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdiyse Redmi, resmî sosyal medya hesaplarından Note 15 Pro+ ile çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaştı. Paylaşılan görüntüler, telefonun kamera kalitesinin mest edeceğini gözler önüne seriyor.

İşte Redmi Note 15 Pro+ ile çekilmiş fotoğraflar:

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Note 15 Pro+, 50 megapiksel çözünürlük sunan OIS destekli OmniVision Light Fusion ana kameraya sahip olacak. Ayrıca ultra geniş açılı bir kamera ile 2.5x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera da bizleri bekliyor olacak.

Konusu açılmışken Redmi Note 15 Pro+'ın diğer teknik özelliklerine de değinelim. Bu akıllı telefonda 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.83 inç boyutlu kavisli ekran bulunacak. Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden güç alacak telefon, 16 GB'ye kadar RAM ve 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Redmi Note 15 Pro+ ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yarın gerçekleştirilecek lansman ile telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını resmî olarak öğrenme imkânı yakalamış olacağız.