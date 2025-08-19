Akıllı telefon pazarında kompakt tasarım ve yüksek batarya kapasitesi artık daha sık bir arada görülmeye başladı. Üreticiler, küçük boyutlu cihazlarda performanstan ödün vermeden uzun kullanım süresi sunmaya çalışıyor. Bu yaklaşımın son örneklerinden biri de Xiaomi’nin yeni hazırladığı 16 Pro Mini modeli olacak.

Xiaomi, 16 serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Eylül ayında Çin’de tanıtılması beklenen bu modelin adı şimdilik “Xiaomi 16 Pro Mini” olarak geçiyor. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise 6.300 mAh gibi oldukça büyük bir batarya ve kablosuz şarj desteği sunacak olması.

Xiaomi 16 Pro Mini’nin Snapdragon 8 Elite 2 işlemciden güç alacağı ve 6,3 inç büyüklüğünde OLED ekranla geleceği bildiriliyor. Paylaşılan bilgilere göre yuvarlatılmış köşeleri ve LIPO teknolojisi sayesinde oldukça ince çerçeveleriyle dikkat çekecek. Aynı zamanda ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü ve suya dayanıklı yapısıyla öne çıkacak.

Xiaomi 16 Pro Mini, büyük bataryasıyla gündemde

Kamera tarafında ise ana sensörün büyük boyutlu bir lensle destekleneceği ve cihazda periskop kameranın yer alacağı ifade ediliyor. Ancak sensörlerin çözünürlük değerleri henüz açıklanmadı. Böylece kompakt yapısına rağmen üst seviye özellikleriyle dikkat çeken bir modelin piyasaya çıkacağı görülüyor.

Şu an piyasada kompakt telefonlar arasında en büyük batarya kapasitesine sahip model 6.500 mAh piliyle vivo S30 Pro Mini olarak biliniyor. Xiaomi 16 Pro Mini ise 6.260 mAh bataryalı OnePlus 13s’i geride bırakarak segmentteki güçlü rakipler arasına katılıyor. Sızıntılara göre bu yıl çıkacak kompakt amiral gemisi telefonlarda batarya kapasitesinin 7.000 mAh seviyelerine kadar yükselebileceği konuşuluyor.