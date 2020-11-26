Redmi Note 9 Pro 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, hem fiyatı hem de özellikleriyle seviyesinin en iddialı modellerinden biri olmaya aday Redmi Note 9 Pro 5G modelini tanıttı. Akıllı telefon, özellikle 108 MP kamerası ve 120 Hz ekranı ile dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası Redmi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro 5G’yi duyurdu. Gerek tasarımı gerekse özellikleriyle eylül ayında tanıtılan Mi 10T Lite modelinin neredeyse birebir kopyası olan Redmi Note 9 Pro 5G’yi Mi 10T Lite’tan ayıran en önemli özelliği ise 108 MP çözünürlüğündeki ana kamerası.

6,67 inç büyüklüğe sahip olan delikli ekranında Full HD+ çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, 20:9 en/boy oranı ve IPS panel sunan Redmi Note 9 Pro 5G, çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda ise Gorilla Glass 5’e güveniyor. Cihazın damla çentikli tasarımı sayesinde oldukça yüksek ekran/gövde oranı sunduğunu da belirtelim.

Redmi Note 9 Pro 5G tasarımı

Qualcomm’un Snapdragon 750G işlemcisinden güç alan Redmi Note 9 Pro 5G, 8 GB’a kadar LPPDR4x RAM, 256 GB’a kadar UFS 2.1/UFS 2.2 dahili depolama alanı sunuyor. 4.820 mAh kapasiteli, tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarabilmeyi vadeden bir bataryaya sahip olan cihaz, 33W hızlı şarj desteği de sunuyor.

Redmi Note 9 Pro 5G, kullanıcılara dörtlü bir arka kamera kurulumu sunuyor ve ana kamerada 108 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 sensör kullanıyor. Cihazda ayrıca 8 MP’lik bir ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip. Ayrıca ekranın orta üst kısmındaki delikte 16 MP selfie kamerasının yer aldığını da belirtelim.

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri

İşlemci: Snapdragon 750G

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz IPS LCD

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.820 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C

Redmi Note 9 Pro 5G fiyatı

Redmi Note 9 Pro 5G; 6 GB RAM, 128GB depolama; 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 8 GB RAM, 256 GB depolama şeklinde üç farklı bellek seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Cihaz, bellek seçeneklerine göre sırasıyla 243 dolar (yaklaşık 1.915 TL + vergiler), 273 dolar (yaklaşık 2.152 TL + vergiler) ve 304 dolar (yaklaşık 2.396 TL + vergiler) fiyat etiketlerine sahip olacak.