Redmi, Snapdragon 730'lu Bir Telefon Geliştiriyor

Weibo'da ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Redmi, Snapdragon 730 işlemcili ve üç arka kameralı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Xiaomi’nin alt markası olarak akıllı telefon piyasasındaki varlığını sürdüren Redmi, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Nasıl isimlendirileceği şu an için belli olmayan yeni Redmi modelinin ilk sızıntısı Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da gerçekleşti. Cihazın prototipine ait olduğu düşünülen bir görüntü, sosyal medya sitesinde paylaşılırken, cihazın bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Sızıntıya göre yeni Redmi telefon, ilk kez Samsung Galaxy A80 modelinde gördüğümüz Snapdragon 730 işlemciden güç alacak. Bu işlemci, amiral gemilerine göz kırpan özellik ve performans sunan cihazlarda tercih edilecek. Yine aynı sızıntıya göre cihazın ekranının altında 4.000 mAh’lik büyük denebilecek bir batarya yer alacak. Bu işlemci-batarya kombinasyonunda cihazın iyi bir şarj ömrü sunmasını bekleyebiliriz.

Yeni Redmi telefonunun bir diğer can alıcı özelliği ise üçlü arka kurulumu olacak. Sızıntıya göre cihazın arkasında 48 megapiksel + 13 megapiksel + 8 megapiksel üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Cihazın başka herhangi bir özelliği şu an için bilinmiyor ancak bu özellikler bile Redmi’nin Galaxy A80’e dişli bir rakip olacak bir model üzerinde çalıştığını anlamamıza yetiyor.