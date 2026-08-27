Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11'i Türkiye'de: İşte Fiyatları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi, yeni akıllı saat ve bileklik modelleri Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11'i Türkiye'de satışa sundu.

Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11'i Türkiye'de: İşte Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, yalnızca akıllı telefonları değil, farklı kategorilerden ürünleriyle de ilgi çeken bir markaydı. Şimdi de şirket, yeni nesil akıllı saat ve bilekliklerini ülkemize getirdi. Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 Active Türkiye’de satışa sunuldu.

Satışa çıkan yeni ürünlerin hepsi bütçe dostu modeller olarak geliyor. Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden cihazlar; geniş ekran seçenekleri, uzun pil ömürleri ve gelişmiş sağlık takip özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11'i Türkiye'de: İşte Fiyatları
Ekran Resmi 2026-08-27 09.34.07
red1
red2
red3

Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 Türkiye fiyatları

Ekran Resmi 2026-08-27 09.34.07

Ürün Fiyatı
Redmi Watch 6 Active 2.199 TL
Redmi Watch 6 Lite 4.399 TL
Xiaomi Smart Band 11 1.499 TL

Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 neler sunuyor?

red1

Redmi Watch 6 Active, 1,85 inç boyutunda, 390 x 450 piksel çözünürlüğe sahip ve 1.200 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilen AMOLED bir ekranla geliyor. 26 gram gövde ağırlığı ve 9,9 mm kalınlığa sahip ürün, 140 farklı spor dalını otomatik olarak tanıyıp kaydetmeye başlayabiliyor. Ayrıca kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi (SpO2), uyku ve stres seviyesi takibi gibi sağlık özelliklerine sahip. Toplamda 12 gün pil ömrüne sahip olduğunu belirtelim.

red2

Redmi Watch 6 Lite ise 1**,96 inç büyüklüğünde, 410 x 502 piksel çözünürlüklü** AMOLED ekrana sahip. 150’den fazla spor moduna sahip ürünün en ayırt edici özelliklerinden biri ise 9 eksenli sensör ile desteklenen gelişmiş yüzme takibi altyapısı. Toplamda 18 güne kadar pil ömrü sunabiliyor.

red3

Serinin uygun fiyatlı seçeneği olarak öne çıkan akıllı bileklik Xiaomi Smart Band 11 Active, 1,47 inç boyutunda renkli bir ekran ile geliyor. Günlük temel aktiviteleri ve sporu takip etmek isteyenlere hitap eden cihaz, 50 farklı spor modunu destekliyor. Toplamda 21 güne çıkabilen pil ömrüyle tek şarjla çok uzun kullanım vadedebiliyor.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Xiaomi Akıllı Bileklik Akıllı Saat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com