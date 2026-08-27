Xiaomi, yeni akıllı saat ve bileklik modelleri Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11'i Türkiye'de satışa sundu.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, yalnızca akıllı telefonları değil, farklı kategorilerden ürünleriyle de ilgi çeken bir markaydı. Şimdi de şirket, yeni nesil akıllı saat ve bilekliklerini ülkemize getirdi. Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 Active Türkiye’de satışa sunuldu.

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Satışa çıkan yeni ürünlerin hepsi bütçe dostu modeller olarak geliyor. Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden cihazlar; geniş ekran seçenekleri, uzun pil ömürleri ve gelişmiş sağlık takip özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 Türkiye fiyatları

Ürün Fiyatı Redmi Watch 6 Active 2.199 TL Redmi Watch 6 Lite 4.399 TL Xiaomi Smart Band 11 1.499 TL

Redmi Watch 6 Active, Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 neler sunuyor?

Redmi Watch 6 Active, 1,85 inç boyutunda, 390 x 450 piksel çözünürlüğe sahip ve 1.200 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilen AMOLED bir ekranla geliyor. 26 gram gövde ağırlığı ve 9,9 mm kalınlığa sahip ürün, 140 farklı spor dalını otomatik olarak tanıyıp kaydetmeye başlayabiliyor. Ayrıca kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi (SpO2), uyku ve stres seviyesi takibi gibi sağlık özelliklerine sahip. Toplamda 12 gün pil ömrüne sahip olduğunu belirtelim.

Redmi Watch 6 Lite ise 1**,96 inç büyüklüğünde, 410 x 502 piksel çözünürlüklü** AMOLED ekrana sahip. 150’den fazla spor moduna sahip ürünün en ayırt edici özelliklerinden biri ise 9 eksenli sensör ile desteklenen gelişmiş yüzme takibi altyapısı. Toplamda 18 güne kadar pil ömrü sunabiliyor.

Serinin uygun fiyatlı seçeneği olarak öne çıkan akıllı bileklik Xiaomi Smart Band 11 Active, 1,47 inç boyutunda renkli bir ekran ile geliyor. Günlük temel aktiviteleri ve sporu takip etmek isteyenlere hitap eden cihaz, 50 farklı spor modunu destekliyor. Toplamda 21 güne çıkabilen pil ömrüyle tek şarjla çok uzun kullanım vadedebiliyor.