Refik Anadol, Bir Eserini NFT ile 87 Bin Dolara Sattı

Refik Anadol isimli bir Türk sanatçı tarafından dijital ortamda hazırlanan bir sanat eseri, NFT aracılığıyla 87 bin dolara satıldı. Nifty Gateway isimli platformda açık artırmaya sunulan eser, özellikle de iki NFT koleksiyoneri arasında kıyasıya rekabete yol açtı.

Etkileyici düzeyde sanat eserleri oluşturarak dünya çapında ün kazanmayı başaran Refik Anadol isimli Türk sanatçı, bir eserini NFT aracılığıyla sattı. NFT konusunda popüler olan Nifty Gateway isimli platform üzerinden gerçekleştirilen satışın bedeli, 87 bin dolardı. "Akira" isimli bir kullanıcı tarafından satın alınan eser, Türk sanatçıların NFT'ye ilgi duymaya devam ettiğinin açık bir göstergesi.

Refik Anadol'un 87 bin dolara satılan eseri, temelinde bir video. Tamamen bilgisayar ortamında üretilen eser, Nifty Gateway'de yer alan bilgilere göre "şiirsel bir heykel". Anadol bu eserinde, insanların 24 saatlik zaman diliminde yaşadıkları deneyimin, verilerini anlatıyormuş. Az sonra izleyeceğiniz görüntüdeki kristalize yapılar, kullanıcıların verilerini anlatıyormuş.

İşte 87 bin dolara alıcı bulan o eser

Söz konusu video, "Richerd" ve "Akira" isimli iki kullanıcı arasında büyük bir rekabet yaşanmasına yol açtı. Özellikle de 50 bin dolardan sonra verilen tekliflerde, neredeyse yalnızca bu iki kullanıcı bulunuyordu. Bu kulanıcıların Nifty Gateway profillerine baktığımızda, her ikisinin de adeta NFT koleksiyoneri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yaşanan bu gelişme, NFT dünyasının büyümeye devam edeceğinin en net göstergelerinden bir tanesi. Giderek dijitalleşen dünya, dijital sanatın da önünü açıyor ve Blockchain teknolojisi, dijital sanat eserlerinin imzalanarak satılabilmesini sağlıyor. Eğer NFT'yi kafanızda oturtamıyorsanız, bunu şöyle düşünebilirsiniz; Leonardo da Vinci'nin 1500'lü yıllarda çizdiği Mona Lisa tablosunun orijinali ne ise Akira tarafından satın alınan eser de Refik Anadol'un imzasını taşıyan ve tek orijinal olan video.