Justin Bieber'ın 2012 yılında çıkardığı Boyfriend isimli bir şarkıya parodi klip çeken Laina Morris isimli kadın, klipteki bir görüntüyü NFT aracılığıyla satışa çıkardı. 3F Music isimli bir şirketin CEO'su tarafından 200 Ethereum karşılığında satın alınan görüntü, sahibine yaklaşık 400 bin dolar kazandırmış oldu.

Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz konuların başında gelen NFT, yine dudak uçuklatan seviyede bir ticaretin gerçekleşmesini sağladı. Bu kez ilk kez 2012 yılında internete düşen ve yıllar içerisinde bir espri haline gelen Overly Attached Girlfriend yani "Aşırı Bağlanmış Kız Arkadaş" görüntüsü, bir NFT platformunda tam 200 Ethereum karşılığında alıcı buldu. Gerçekleştirdiği satışla ilgili açıklamalarda bulunan esprinin öznesi konumundaki Laina Morris, 200 Ethereum teklifinde bulunan kişiyi çılgınlıkla nitelendirdi.

Laina Morris'in hikayesi, Justin Bieber'ın 2012 yılında çıkardığı "Boyfriend" isimli bir şarkıya dayanıyor. O yıllarda bu şarkı için parodi klip oluşturan ve klipteki bakışlarıyla da insanları ürküten Morris, yılları içerisinde namıdiğer "meme" haline geldi. Türkiye sosyal medyasında da zaman zaman karşımıza çıkan ve bugün 29 yaşında olan genç kadın, böyle bir şeyin hayatını değiştireceğini hiçbir zaman düşünmediğini ifade ediyor.

2012 yılında Boyfriend için hazırlanan parodi klip şöyleydi

2012 yılında YouTube üzerinden servis edilen parodi klipte yer alan bir görüntüyü 200 Ethereum karşılığında satın alan kişi, "3F Music" isimli multimedya şirketinin CEO'su olarak görev yapan Farzin Fardin Fard. Daha önce de benzer girişimlerde bulunan 3F Music, Cointelegraph'ın da vurguladığı gibi NFT balinasına dönüşmüş durumda.

200 Ethereum'a satın alınan görüntü ise şu

Daha önceki içeriklerde de söylemiş olduğumuz gibi, NFT yani değiştirilemez token çılgınlığı kolay kolay sona ermeyecek. Hal böyle olunca da insanlar, NFT çılgınlığına bir yerden dahil olabilmek için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Eğer sizlerin de yıllar önce paylaştığı ve viral olan ya da viral olacağına inandığınız "dijital sanat" kategorisinde herhangi bir iziniz varsa, önümüzdeki günlerin belki de milyonerlerinden bir tanesi olabileceğinizi unutmamanız gerektiğini söylemek gerek.

Bugünkü değeri yaklaşık 400 bin dolar olan 200 Ethereum'luk satışın gerçekleştiği platformu ve satışla ilgili detayları görüntülemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.