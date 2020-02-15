Regnant Esports, Secret Stars Turnuvasında Boy Gösterecek

Ana sponsoru olduğumuz Regnant Esports, bugün Rainbow Six Siege ekibiyle Secret Stars turnuvasında mücadele edecek. 950 dolar ödül havuzlu turnuvanın birincisi, 405 dolarlık ödüle hak kazanacak.

Webtekno’nun ana sponsoru olduğu Regnant Esports, mücadele verdiği alanlardan bir tanesinde daha sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Regnant, Rainbow Six Siege takımıyla Secret Stars turnuvasında yarışacak.

Regnant Esports, 11 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Secret Stars turnuvasının elemelerinden birincilikle çıkmayı başarmıştı. Eleme turunu başarıyla geçen Regnant Rainbow Six Siege ekibi, bugün (15 Şubat 2020) 950 dolar ödül havuzlu turnuvada boy gösterecek.

Secret Stars turnuvası

Ödül havuzunda 950 dolar bulunan turnuvanın birincisi 405 dolar, ikincisi 180 dolar, üçüncüsü 112,5 dolar, dördüncüsü ise 67,5 dolar kazanacak. Turnuvada beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci olan ekipler ise 22,5 dolarlık ödülün sahibi olacak. 4 tur olacak olan turnuvanın tüm turları bugün içerisinde oynanacak ve turnuva sonlanacak.

Turnuvada mücadele edecek olan Regnant Esports Rainbow Six Siege ekibi ise şöyle:

Emre "Bodolf" Kurt

Tolga "Turqo" Yılmaz

Ali "ENDY" Kalender

Efe "GutterO" Aras

Mustafa "Holyaim" Zengin

Eray "Potenza" Kılıç

Turnuva maçlarının seyredilebileceği herhangi bir yayın bağlantısı ise ne yazık ki bulunmuyor. Ancak turnuvayla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için buraya tıklayarak turnuva sayfasına ulaşabilirsiniz.

Biz de sponsoru olduğumuz Regnant Esports’a ve turnuvada mücadele edecek olan Rainbow Six Siege takımına başarılar diliyoruz. Siz de Regnant Esports’un Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını takip edebilir ve takımın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.