Regnant Esports'un Yeni CS:GO Kadrosu Belli Oldu

Webtekno olarak sponsoru olduğumuz e-spor takımı Regnant Esports, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ESL Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak yeni ve güçlendirilmiş Counter Strike: Global Offensive kadrosunu duyurdu.

Webtekno olarak sponsoru olduğumuz e-spor takımı Regnant Esports, dünyanın en popüler FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarından bir tanesi olan Counter Strike: Global Offensive takımına takviyeler yaptı.

Regnant Esports resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “ESL Türkiye Şampiyonası'nda kulübümüzü temsil edecek, yenilenmiş ve güçlenmiş CS:GO kadromuz ile hükmetmeye geliyoruz. Uyarı: Merhametleri ve afları yoktur.”

Yeni CS:GO kadrosu

Tactic Force, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile, NBA 2K19, League of Legends, Dota 2 gibi oyunlarda da rekabetçi yarışın içerisinde yer alan Regnant Esports’un Counter Strike: Global Offensive’deki yenilenen ve güçlenen kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Alper “pawkeR” BALCI

Burak “beur” YILDIRIM

Oğuzhan “OgPaa” PAKER

Tarık “shengel” ŞENGEL

Yasin “‘SLY” ÇOBAN

Regnant, TürkCS ile sponsorluk anlaşmasına vardı

Regnant Esports, resmi Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda çevrimiçi oyun sunucuları şirketi olan TürkCS ile de sponsorluk anlaşmasına vardığını duyurdu. TürkCS’nin şu an toplamda 311 sunucusu bulunuyor.

Regnant Esports, TürkCS ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını ise resmi Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Turkcsnet ile sponsorluk anlaşmasına varılmıştır. Kendilerine ailemize hoşgeldin der ve beraber nice zaferler dileriz.”

Biz de Regnant Esports sponsoru olarak yarıştığı tüm dallarda Regnant’a ve TürkCS’ye beraber kazanacakları nice zaferler dileriz.