Rekabet Kurumu, Google'a yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Açılan yeni soruşturmanın nedeni, Google Play Store. Peki Rekabet Kurumu'nun bulguları ve şüpheleri ne diyor?

Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'a yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Google, bu kez de Google Play Store nedeniyle soruşturma kapsamına alınmış durumda. Peki Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki şüphesi tam olarak ne?

Rekabet Kurumu'nun resmî açıklamasına göre Google, Play Store'da uygulama yayımlamış olan geliştiricilere alternatif bir ödeme yöntemi sunmuyor. Yetkililer, bunun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edebileceğini düşünüyorlar. İşte bundan kaynaklı olarak Google'a yönelik soruşturma açılmış durumda.

Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki açıklaması şöyle:

Rekabet Kurulu, Google’ın uygulama mağazası Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google’a soruşturma açtı.



Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı.



Önaraştırma sürecinde, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google’ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.



Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi.

Google Türkiye, şu an için sessizliğini koruyor. Ancak yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...