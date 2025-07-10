Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'a yeni bir para cezası kesti. Rekabet Kurumu'nun bu sefer kestiği cezanın tutarı dudak uçuklatıcı cinstendi. İşte kesilen ceza tutarı ve cezanın nedeni...

Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'a son dönemlerin en büyük para cezasını kesti. Yapılan resmî açıklamada Google'ın yükümlülüklerini yerine getirmediği, bundan kaynaklı olarak da 2024 yılı gayri safi gelirinin on binde beşi oranında ceza kesildiği ifade edildi. Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği cezanın büyüklüğü ise 355 milyon 143 bin 671 TL olarak kayıtlara geçti.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Google, 2021 yılında yürütülen bir soruşturmada rakip yerel arama hizmetlerini ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini kendi hizmetlerinden daha dezavantajlı olarak gösteremeyecekti. Hatta Google da bundan kaynaklı olarak bazı tasarım değişiklikleri tavsiyesi sunmuştu. Ancak Google'ın soruşturma devam ederken “ücretli sponsorlu reklam” etiketi altında, “İşletme Reklamları” olarak adlandırılan ve soruşturma konusu yerel arama tasarımlarıyla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımlar uyguladığının tespit edilmesiyle idari para cezası kesilmesine karar verildi.

İşte Rekabet Kurumu'nun Google'a ilişkin açıklaması:

Rekabet Kurulunun (Kurul) 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Google’ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti.



Kurul tarafından ayrıca Google’a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirilmişti. Bu kapsamda Google’ın, rakip yerel arama hizmetlerini ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı şekilde konumlandırmaması gerekmekteydi. Bu doğrultuda GOOGLE, yerel arama hizmetleri pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yeni tasarımları içeren çeşitli uyum önerilerini sundu. Uyum sürecine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler devam ederken, Google’ın “ücretli sponsorlu reklam” etiketi altında, “İşletme Reklamları” olarak adlandırılan ve soruşturma konusu yerel arama tasarımlarıyla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımlar uyguladığı tespit edildi.



Bu kapsamda Kurulun 26.06.2025 tarihli toplantısında;



-Google tarafından piyasaya sürülen yeni tasarımların (İşletme Reklamlarının), Kurulun 08.04.2021 tarihli ve 2120/248-105 sayılı kararında hükme bağlanan;



"a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına"



şeklindeki yükümlülüğe aykırılık teşkil ettiği,



-Bu nedenle Google’a 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her gün için 2024 yılı gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere toplam 355.143.671,89 TL idari para cezası verilmesine



25-23/562-362 sayı ile karar verildi.